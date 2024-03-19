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FETÖ üyeliğinden aranan Bekir Boydak, Çekmeköy'de saklandığı villada yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#FETÖ/PDY#Bekir Boydak#Gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2024 10:53

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliğinden hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari durumdaki Bekir Boydak, Çekmeköy'de saklandığı villada yakalandı. Öte yandan villada çok sayıda ziynet eşyası ile yüklü miktarda para ele geçirildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeleriyle ilgili yapılan çalışmalarda, kayyum atanan Boydak Şirketler grubunun yönetim kurulu üyesi firari durumdaki Bekir Boydak’ın Çekmeköy’de bir villada saklandığını belirlendi.

FETÖ üyeliğinden aranan Bekir Boydak, Çekmeköyde saklandığı villada yakalandı

OPERASYONLA GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, hakkında Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi'nce 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Boydak’ın kaldığı adresi bir süre izlemeye aldı. Boydak’ın villada kaldığını kesinleştiren ekipler bu sabah saat 06.00'da operasyon düzenledi. Operasyonda Boydak gözaltına alındı.

FETÖ üyeliğinden aranan Bekir Boydak, Çekmeköyde saklandığı villada yakalandı

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ÇOK SAYIDA ZİYNET EŞYASI ELE GEÇİRİLDİ

Villada ise çok sayıda ziynet eşyası ile yüklü miktarda para ele geçirildi.

FETÖ üyeliğinden aranan Bekir Boydak, Çekmeköyde saklandığı villada yakalandı

FETÖ üyeliğinden aranan Bekir Boydak, Çekmeköyde saklandığı villada yakalandı

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#FETÖ/PDY#Bekir Boydak#Gözaltı

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