MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriFETÖ şüphelisi sunucu Erhan Akkuş adliyeye sevk edildi
GeriGündem FETÖ şüphelisi sunucu Erhan Akkuş adliyeye sevk edildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Buse PEHLİVAN/İSTANBUL(DHA)- AA
Haber Giriş: 24.08.2020 - 10:51 | Son Güncelleme:

FETÖ şüphelisi sunucu Erhan Akkuş adliyeye sevk edildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
FETÖ şüphelisi sunucu Erhan Akkuş adliyeye sevk edildi
Abone Olgoogle-news

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında İzmit'te yakalanan eski Bugün TV sunucusu Erhan Akkuş adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 22 Ağustos'ta İzmit'te saklandığı evde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanıp İstanbul'a sevk edilen Erhan Akkuş'un emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından zanlı Akkuş, Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle