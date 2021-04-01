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Ali TİNBEK - İstanbul DHA
Haber Giriş: 01.04.2021 - 11:03 | Son Güncelleme:

FETÖ şüphelileri İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

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FETÖ şüphelileri İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

Terör örgütü FETÖ/PDY'nin Kazakistan yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilen ve haklarında yakalama kararı bulunan A.B. ve E.B., İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. İki şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlilerince, FETÖ/PDY'nin yurt dışı yapılanmasına yönelik çalışmalarda Kazakistan'da faaliyet gösterdikleri tespit edilen ve haklarında yakalama kararı bulunan A.B. ve E.B. dün İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlilerince gözaltına alındı.

FETÖ şüphelileri İstanbul Havalimanında yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
FETÖ şüphelileri İstanbul Havalimanında yakalandı

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