FETÖ soruşturması... ASSAN’da 2 yeni tutuklama kararı

Geçtiğimiz günlerde şirket sahibi şüpheli Emin Öner ve şirket Genel Müdürü Gürcan Okumuş “askeri casusluk” suçundan tutuklanmıştı. ASSAN Group altında faaliyet gösteren 10 şirkete de TMSF kayyum olarak atanmıştı. Soruşturma kapsamında, geçtiğimiz günlerde 3 ASSAN Group çalışanına operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 1’inin MKE eski çalışanı, 1’inin Milli Savunma Bakanlığı’ndan ayrılma albay olduğu, diğerinin ise eski ASSAN Group çalışanı olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan bu 3 şüpheli dün İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılıkta ifade veren eski albay Ali Avcı ve eski MKE çalışanı Mesut Ateş tutuklanma talebiyle, eski ASSAN Group çalışanı Yasemin Özbaş ise kanser hastası olması sebebiyle adli kontrol istemiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Mahkeme Ali Avcı ve Mesut Ateş’i tutukladı.