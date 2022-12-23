FETÖ size de tehdit

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve NATO üyeliği yolunda Türkiye’ye ‘terör örgütlerini desteklememe’ sözü veren İsveç’in Dışişleri Bakanı Tobias Billström, dün Ankara’da ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, özetle şunları söyledi:

“İsveç’in yaptığı adımları not ediyoruz. Mevkidaşımın terör örgütü PYD-YPG ile aralarına mesafe koyma açıklamaları önemli. Zaten PKK’lı bir şahsı ülkemize iade ettiler.

SOMUT ADIM YOK

Bunlar doğru yönde atılan adımlardır ancak özellikle terör iltisaklı suçluların iadesi ve terör varlıklarının dondurulması konusunda somut bir adım yok. Bizim listemiz belli. FETÖ mensubunun iadesi talebi reddedildi ki, bu çok olumsuz bir gelişme. İsveç, FETÖ mensupları için cazibe merkezi olmaya devam ediyor. PKK bugün bize daha çok tehdit oluşturuyor ancak bunların sizin için de tehdit olduğunu göreceksiniz. FETÖ’nün de sadece bizim için değil bulunduğu her ülke için bir tehdit olduğunu da hatırlatmak isterim. Teröristlerin iadesi sağlanmalı, terör propaganda faaliyetleri engellenmeli. İsveç ile düşman değiliz. Finlandiya’da öyle. Kendimize yakın hissettiğimiz ülkeler. Keneş’in iadesinin engellenmesi bu atmosferi ciddi şekilde yaraladı.”

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BLINKEN İLE GÖRÜŞTÜ

Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile de telefonda görüştü. Bakanlıktan yapılan açıklamada, görüşmede, Ukrayna, NATO genişlemesi, F-16 tedarik süreci ve Suriye’deki son gelişmelerin gündeme geldiği kaydedildi.

Afganistan’da kız öğrenciler isyanda.

İSVEÇ’İ UYARDI: ÇAVUŞOĞLU’NDAN TALİBAN’A TEPKİ

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yemen Cumhuriyeti Dışişleri ve Yurtdışındaki Yemenliler Bakanı Ahmed Awad Bin Mubarak ile basın toplantısında da Afganistan’da kız öğrencilere getirilen eğitim yasağına tepki gösterdi: “Karar derinden üzdü. Bu yasak İslami de değil insani de. Biz bu kararı reddediyoruz. İslam, eğitime karşı değil, tam tersine eğitimi destekliyor. Taliban’ın kararından vazgeçmesini bekliyoruz. Afganlı kardeşlerimize burs vermeye devam edeceğiz.” (Şaduman UNUTMAZ / DHA)

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BİLLSTRÖM: SÖZÜMÜZÜ TUTARIZ

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström de özetle şu açıklamayı yaptı: “İsveç bir ahitname imzaladı ve bazı adımlar atılması gerekiyor. Size vereceğim mesaj çok net; İsveç sözlerini tutar. Biz bu ahitnameyi çok ciddi olarak ele alıyoruz. Terörle bağlantılı kişiler için adımlarımızı atmaya devam ediyoruz. Silahlı kuvvetlerimiz bu yöndeki temaslarını artırdılar. İsveç ve Finlandiya’nın katılımın güvenlik ağını genişleteceğine inanıyoruz. Ankara’ya çok yakın bir gelecekte gelmeyi ümit ediyorum.

(FETÖ firarisi Bülent Keneş’in iadesi) Ülkemizde bağımsız bir yargı var. PKK İsveç’e büyük bir tehdit olmasa da Türkiye için büyük bir tehdit ve biz bunu çok ciddiye alıyoruz. Bireysel olarak değil, genel olarak yapılanlara bakılması gerek. Anayasa’da değişiklikler olacak. Biz terör propagandası yapmayı suç haline getireceğiz. Bir diğer yasa ile terör destekleri de suç sayılacak.”