MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriFETÖ sanıkları eski hakim ve savcı çifte hapis cezası
GeriGündem FETÖ sanıkları eski hakim ve savcı çifte hapis cezası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 25.02.2020 - 12:28,Son Güncelleme:/

FETÖ sanıkları eski hakim ve savcı çifte hapis cezası

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
FETÖ sanıkları eski hakim ve savcı çifte hapis cezası
Abone Olgoogle-news

Gaziantep'te FETÖYPDY'ye yönelik davada, eski savcıya 7 yıl 6 ay, eski hakim eşine 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Neslihan ve eşi Fetih Kaya, Elbistan Ağır Ceza Mahkemesinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldığı. Sanık avukatları salonda hazır bulundu.

Sanık eski hakim Neslihan Kaya, ByLock programını kullanmadığını ve herhangi bir terör örgütüne üye olmadığını öne sürdü.

Eski savcı Fetih Kaya da hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraat talebinde bulundu.

Duruşma savcısı, sanıkların ByLock programlarını kullandığını ve örgüt evlerinde kaldığını belirterek, cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan sanık Fetih Kaya'ya 7 yıl 6 ay, Neslihan Kaya'ya da 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasaklarının devamına hükmetti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle