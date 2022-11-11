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FETÖ'den yargılanıyordu! Eski EDOK komutanı Metin İyidil'in cezası belli oldu

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#Metin İyidil#FETÖ#EDOK
FETÖden yargılanıyordu Eski EDOK komutanı Metin İyidilin cezası belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2022 18:23

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi sonrası 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan aldığı ceza 2 kez Yargıtay tarafından bozulan, dönemin Kara Kuvvetleri Komutanlığı EDOK Komutanı eski Korgeneral Metin İyidil, 15 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dava açtığı 6 sanıktan Metin İyidil, EDOK Kurmay Başkanı eski Tümgeneral Hamza Koçyiğit ile eski Harekat Eğitim ve Öğretim Daire Başkanı Tuğgeneral Lütfi İhsan Yanıkoğlu, Ankara 2’nci Ağır Ceza Mahkemesince 27 Nisan 2018'de ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmıştı.

İstinafa başvurulmasının ardından Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20’nci Ceza Dairesi, İyidil'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını kaldırmış, beraat ve tahliyesine karar vermişti. Daire, diğer sanıklara ilişkin hükümleri de hukuka uygun bulmuştu. Bu kararın ardından tahliye edilen İyidil, itiraz üzerine tekrar tutuklanmıştı.

YARGITAY BERAAT KARARINI BOZMUŞTU

Dosyanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi ise Metin İyidil hakkındaki beraat kararını bozmuştu. Daire, istinaf mahkemesinin duruşma açmadan karar vermesini ve İyidil'in eylemlerine ilişkin eksik inceleme yapılmasını bozma gerekçesi yapmıştı. Kararda, İyidil'in eylemlerinin mevcut dosya durumuna göre, ‘darbeye yardım’ suçunu oluşturduğu ancak eksik incelemeler tamamlandıktan sonra asli fail olup olmadığına karar verilmesi gerektiği belirtilmişti. Daire, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Koçyiğit ile beraatine hükmedilen Barutcu hakkındaki kararları da bozmuştu. Bu karar üzerine İyidil, Koçyiğit ve Barutcu, Ankara 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanmış ve 3 sanık da aynı suçtan 12'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

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YENİDEN YARGILANDI

Yargıtay'ın Metin İyidil ve Hamza Koçyiğit yönünden kararı yeniden bozması sonrası Ankara 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan İyidil'e ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım’ suçundan 15 yıl 10 ay hapis, Koçyiğit'e ise aynı suçtan 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, hükümle birlikte 2 sanığın da tutukluluk halinin devamına karar verdi. 

Gözaltına alınan Metin İyidil istinaf mahkemesine sevk edildiFetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin yargılandığı davanın istinaf aşamasında hakkındaki "ağırlaştırılmış müebbet" cezası kaldırılan, beraatına ve tahliyesine karar verilen ancak itiraz üzerine tekrar gözaltına alınan eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı Korgeneral Metin İyidil'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.
daha fazla video içinGözaltına alınan Metin İyidil istinaf mahkemesine sevk edildi
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#Metin İyidil#FETÖ#EDOK

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