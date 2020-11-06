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Samed Aydın SUN/KAYSERİ (DHA)
Haber Giriş: 06.11.2020 - 16:29 | Son Güncelleme:

FETÖ sanığı emekli yüzbaşıya 6 yıl 3 ay hapis cezası

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FETÖ sanığı emekli yüzbaşıya 6 yıl 3 ay hapis cezası
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Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün mahrem imamları tarafından ankesörlü telefonlarla ardışık olarak arandığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan malulen emekli yüzbaşı Tamer U. (37), 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 7 Aralık 2018'de, Tamer U. hakkında dava açıldı. Kayseri 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık Tamer U. hazır bulundu. Örgütün mahrem imamları tarafından sabit veya ankesörlü telefonlardan ardışık olarak arandığı iddiasıyla hakkında dava açılan FETÖ şüphelisi Tamer U., "Örgüt üyesi değilim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Suçsuzum. Beraatimi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Tamer U.'yu, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, Yargıtay sürecini dikkate alarak, sanığın tutuksuzluk halinin devamına hükmetti.

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