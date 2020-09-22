MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriFETÖ sanığı astsubaya 6 yıl 3 ay hapis
GeriGündem FETÖ sanığı astsubaya 6 yıl 3 ay hapis
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)
Haber Giriş: 22.09.2020 - 11:25 | Son Güncelleme:

FETÖ sanığı astsubaya 6 yıl 3 ay hapis

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
FETÖ sanığı astsubaya 6 yıl 3 ay hapis
Abone Olgoogle-news

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan astsubay Yusuf S., tutuksuz yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık astsubay Yusuf S. hazır bulundu. Örgütün mahrem imamları tarafından ankesörlü veya sabit hatlardan ardışık olarak arandığı iddialarını reddeden Yusuf S., "Dağlarda teröristlerle mücadele ettim. Örgüt üyesi değilim. Aramaları hatırlamıyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatımı istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Yusuf S.'ye, 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Yargıtay süreci dikkate alınarak, sanığın tutuksuzluk halinin devamına hükmedildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle