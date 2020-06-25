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Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)
Haber Giriş: 25.06.2020 - 14:11,Son Güncelleme:

FETÖ sağını astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası

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FETÖ sağını astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası
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KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan astsubay Latif A., tutuksuz yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, tutuksuz sanık astsubay Latif A. hazır bulundu. Örgütün mahrem imamları tarafından ardışık olarak arandığı iddialarını reddeden sanık Latif A., FETÖ ile hiçbir irtibatı olmadığını öne sürerek beraatini istedi. Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu görevden uzaklaştırılan Latif A.'yı, 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, İstinaf süreci göz önüne alınarak sanığın tutuksuzluk halinin devamına karar verdi.

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