FETÖ Pensilvanya’da mezarlık alıp açtı

FETÖ’ye ait olan Lehigh Diyalog Center’a ait bir şirket tarafından satın alınan “Gurbet Cemetery” (Gurbet Mezarlığı) isimli mezarlığın bir süredir faaliyete açıldığı ve cenaze defin işlemlerinin yapıldığı görüldü. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yaşadığı Pensilvanya eyaletinin Saylorsburg kasabasındaki çiftliğe yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki mezarlıkta 10’a yakın mezarın bulunduğu gözlendi. Arazisinin genişliği ve 2 bin mezar kapasitesi ile dikkati çeken Gurbet Mezarlığı’na en son nisanın ilk haftasında vefat eden ve Fetullah Gülen’in 20 yılı aşkın en yakınında bulunan isimlerden olan Salih Sal Dinçer defnedildi. Örgüte ait internet sayfalarındaki haberlerde yer alan fotoğraflarda, örgüt elebaşı Gülen’in, Dinçer’in cenazesi için söz konusu mezarlığa giderek cenaze namazını kıldırdığı ve defin işlemi tamamlanıncaya kadar beklediği kaydedildi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara