FETÖ operasyonunda 13 eski askeri öğrenci yakalandı

Haberin Devamı

Bakan Yerlikaya, operasyona ilişkin yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

İstanbul’da FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “KISKAÇ-13” operasyonunda; örgüt mensuplarının mülakat sınavlarında aday numaralarında kodlama yaparak askeri okullara yerleştirdiği tespit edilen 13 şüpheli eski askeri öğrenci yakalandı

FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Aziz Milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce; İstanbul’da FETÖ’ye yönelik 15 farklı adrese eş zamanlı olarak düzenlenen “KISKAÇ-13” operasyonunda şüpheli eski askeri öğrencilerin:

Örgütün askeri yapılanmasına yönelik ankesörlü hatlardan iletişim kurdukları,

Haklarındaki beyanlar ve askeri okullara girişte mülakat sınavlarında aday numaraları üzerinden kodlama yapılarak askeri okullara girişte öncelik sağlandığı tespit edildi.

Haberin Devamı

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.