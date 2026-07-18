FETÖ operasyonuna 6 tutuklama

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem yapılanması içerisinde örgütsel olarak faaliyet yürüttüğü belirlenen 10 şüpheliden 6 kamu görevlisi tutuklandı.
Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem yapılanması içerisinde örgütsel olarak faaliyet yürüten kişilerin deşifresine yönelik çalışma yapıldı.
Haklarında mahrem imamı ile ankesör, büfe, sabit hatlardan görüşmesi tespit edilen 6 kamu görevlisi ile ByLock kullanan 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 4'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, kamu görevlisi 6 şüpheli ise tutuklandı.