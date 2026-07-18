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FETÖ operasyonuna 6 tutuklama

Güncelleme Tarihi:

#Afyonkarahisar#FETÖ#Operasyon
FETÖ operasyonuna 6 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2026 11:24

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem yapılanması içerisinde örgütsel olarak faaliyet yürüttüğü belirlenen 10 şüpheliden 6 kamu görevlisi tutuklandı.

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Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem yapılanması içerisinde örgütsel olarak faaliyet yürüten kişilerin deşifresine yönelik çalışma yapıldı.

Haklarında mahrem imamı ile ankesör, büfe, sabit hatlardan görüşmesi tespit edilen 6 kamu görevlisi ile ByLock kullanan 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 4'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, kamu görevlisi 6 şüpheli ise tutuklandı.

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#Afyonkarahisar#FETÖ#Operasyon

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