FETÖ operasyonu: 46 ilde 361 gözaltı

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son iki hafta içerisinde İstanbul, Ankara ve İzmir’in de aralarında bulunduğu 46 ilde FETÖ’ye yönelik operasyonlar yapıldığını belirterek, “Operasyonlarda 361 kişi yakalandı. Yakalanan şüpheliler, FETÖ terör örgütünün güncel yapılanması, askeri mahrem yapılanması, finans ve güncel eğitim yapılanmaları içerisinde faaliyet yürütmek, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak, örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı olmak, sosyal medya platformları üzerinden örgütün propagandasını yapmak ve münferit sınav soruşturmaları kapsamında mülakatlarda avantajlı olarak kodlanmak suçlarından aranıyordu” dedi.