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FETÖ operasyonu: 46 ilde 361 gözaltı

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#Bakan Yerlikaya#FETÖ#Fetullahçı Terör Örgütü
FETÖ operasyonu: 46 ilde 361 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2025 07:00

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik son iki haftada 46 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 361 şüphelinin yakalandığını söyledi.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son iki hafta içerisinde İstanbul, Ankara ve İzmir’in de aralarında bulunduğu 46 ilde FETÖ’ye yönelik operasyonlar yapıldığını belirterek, “Operasyonlarda 361 kişi yakalandı. Yakalanan şüpheliler, FETÖ terör örgütünün güncel yapılanması, askeri mahrem yapılanması, finans ve güncel eğitim yapılanmaları içerisinde faaliyet yürütmek, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak, örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı olmak, sosyal medya platformları üzerinden örgütün propagandasını yapmak ve münferit sınav soruşturmaları kapsamında mülakatlarda avantajlı olarak kodlanmak suçlarından aranıyordu” dedi.

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#Bakan Yerlikaya#FETÖ#Fetullahçı Terör Örgütü

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