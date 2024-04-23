FETÖ mağduru Başbuğ FETÖ’den soruşturulmuş

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma dosyasına göre, 2020 yılında bir vatandaş, Başbuğ’un “FETÖ üyesi” olduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Başsavcılık da suç duyurusu dilekçesine soruşturma numarası vererek, “şüpheli” sıfatıyla Başbuğ hakkında “silahlı terör örgütüne üye olma” suçlamasıyla soruşturma başlattı. Soruşturmayı sürdüren savcı, 19 Nisan 2024 tarihinde takipsizlik kararı verdi. Karar onay için Cumhuriyet Başsavcıvekili’ne sunuldu.

İDDİALAR SOYUT

Takipsizlik kararında, “İhbar içeriğinin soyut nitelikte olduğu, şüphelinin atılı suçu işlediği hususunda hakkında kamu davası açmaya yeterli delil bulunmadığı” ifadesi yer aldı. Takipsizliğin savunması alınmayan şüpheliye tebliğine yer olmadığı belirtilen kararda, itiraz süresinin ise tebliğ tarihinden itibaren 15 gün olduğu belirtildi.

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MEVZUATA UYULMADI

CMK’ya eklenen bir madde ile ihbar ve şikâyet konusu fiilin, suç oluşturmadığının herhangi bir araştırma yapılmasını gerektirmeksizin açıkça anlaşılması veya şikâyetin soyut ve genel nitelikte olması durumunda soruşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar verilebiliyor. Mevzuata göre bu durumda şikâyet edilen kişiye şüpheli sıfatı verilmemesi gerekiyor.

‘ERGENEKON’ KUMPASINDA HAPİS YATTI

- Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, FETÖ’nün kumpaslarından Ergenekon soruşturması kapsamında 6 Ocak 2012’de tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderildi. Başbuğ, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Ergenekon davası kapsamında müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı bireysel başvurusunda ihlal kararı çıkmasının ardından, 2 yıl 2 ay cezaevinde kaldıktan sonra, 7 Mart 2014’te tahliye edildi. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, Başbuğ ile 18 sanık hakkında verdiği görevsizlik kararı üzerine Yüce Divan sıfatıyla dosyayı incelemişti. AYM, Başbuğ hakkında açılan Ergenekon davasının “muhakeme şartının gerçekleşmemesi” nedeniyle düşmesine karar vermişti.