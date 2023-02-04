‘FETÖ konusunda farklı bir gayret istedim’

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Görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki hafta Kosova’nın kuzeyinde yaşanan sel felaketinden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Türkiye’nin gereken desteğe hazır olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan özetle şunları söyledi:



KOSOVA’YA DESTEK



“Kosova’nın NATO, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği üyelik vizyonunu destekliyoruz. FETÖ Terör Örgütü’nün Kosova’daki faaliyetlerine karşı işbirliğimizi ve dayanışmamızı arttırmak için değerli dostumdan bu konuda çok daha farklı bir gayret istedim. 2019 yılında yürürlüğe giren Serbest Ticaret Anlaşması’yla ticaret hacmimizde olumlu bir ivmeyi yakaladık. Geçen sene 610 milyon avro olan aramızdaki dış ticaret hacmini inanıyorum ki çok daha farklı seviyeye yükseltmek ve Kosova’ya en çok ihracat yapan ülke konumundayız ve bunu şimdi bir milyar avroya ulaştırmamız gerekiyor. Firmalarımızın Kosova’daki yatırımları şu an itibariyle 400 milyon avro civarındadır. TİKA bugüne kadar 700’e yakın proje vasıtasıyla yaklaşık 100 milyon avroluk kaynağı Kosova vatandaşlarının hizmetine sundu. Kosova ile Sırbistan arasındaki diyaloğu destekliyor, tarafların barışçıl ve yapıcı yaklaşımlar sergilemesini bekliyoruz. Sırbistan’la yürütülen diyalog sürecinin bölgede kalıcı barış ve istikrarı sağlayacak şekilde nihayete ulaşmasını temenni ediyoruz.”



