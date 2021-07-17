FETÖ imamına ‘jet’ dava

ORTA ASYA SORUMLUSU

İddianamede, İnandı’nın örgütün yurtdışı yapılanması içerisinde ülke imamı ve Orta Asya sorumlusu olarak yer aldığı, örgüt ile iltisaklı SAPAT eğitim kurumlarında yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptığı kaydedildi. Örgütün tepe yöneticileriyle irtibatlı olduğu ifade edilen İnandı’nın ByLock kullandığı da bildirildi. İddianamede Orhan İnandı’nın ayrıca yurtdışına kaçan üst düzey örgüt üyelerinin vatandaşlık kazanmalarına ve barınmalarına yardımcı olduğunun tespit edildiği belirtildi.

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