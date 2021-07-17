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Mesut Hasan BENLİ / ANKARA
Haber Giriş: 17.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

FETÖ imamına ‘jet’ dava

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
FETÖ imamına ‘jet’ dava

MİT operasyonuyla yakalandıktan sonra Türkiye getirilen ve 12 Temmuz günü tutuklanan FETÖ’nün Orta Asya imamı Orhan İnandı hakkında savcılık, ‘örgüt yöneticiliği’ suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezası talebiyle dava açtı.

ORTA ASYA SORUMLUSU

İddianamede, İnandı’nın örgütün yurtdışı yapılanması içerisinde ülke imamı ve Orta Asya sorumlusu olarak yer aldığı, örgüt ile iltisaklı SAPAT eğitim kurumlarında yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptığı kaydedildi. Örgütün tepe yöneticileriyle irtibatlı olduğu ifade edilen İnandı’nın ByLock kullandığı da bildirildi. İddianamede Orhan İnandı’nın ayrıca yurtdışına kaçan üst düzey örgüt üyelerinin vatandaşlık kazanmalarına ve barınmalarına yardımcı olduğunun tespit edildiği belirtildi.

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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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