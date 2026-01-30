×
FETÖ iltisaklı terör propagandası ve dezenformasyon yapan 379 hesaba erişim engeli

Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2026 17:50

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dijital izleme ve analiz çalışmaları sonucu 379 sosyal medya hesabının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı olduğunun tespit edildiğini, terör propagandası yapan ve dezenformasyon üreten hesaplara erişimin engellendiğini bildirdi.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İletişim Başkanlığınca kapsamlı dijital izleme ve analiz çalışmaları yürütüldüğünü belirtti.

Çalışmalar sonucu FETÖ ile iltisaklı sosyal medya hesaplarının tespit edildiği bilgisini paylaşan Duran, şunları kaydetti:

"Dijital izleme ve analiz çalışmaları neticesinde, 379 FETÖ ve FETÖ iltisaklı sosyal medya hesabı tespit edilmiştir. Söz konusu hesapların, terör propagandası yürüttükleri ve sistematik biçimde dezenformasyon ürettikleri açıkça ortaya konulmuştur. Bu tespitlerin ardından ilgili kurumlarımızla tam bir koordinasyon içerisinde derhal harekete geçilmiş, milli güvenliğimizi hedef alan bu dijital ağlara yönelik gerekli erişim engelleme ve hukuki işlemler uygulanmıştır."

Burhanettin Duran, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde terörle mücadelesini yalnızca sahada değil, dijital platformlarda da kararlılıkla sürdürdüğünü ifade ederek, "Hiçbir terör örgütüne, uzantılarına ve algı operasyonlarına dijital alanlar da dahil olmak üzere asla müsamaha gösterilmeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

