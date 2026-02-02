FETÖ iltisaklı 385 hesaba erişim engeli

Haberin Devamı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 30 Ocak'ta sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Başkanlık tarafından yürütülen kapsamlı dijital izleme ve analiz çalışmaları sonucunda 379 FETÖ iltisaklı sanal medya hesabı tespit edildiğini duyurmuştu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalar kapsamında yapılan yeni tespitlerle birlikte FETÖ iltisaklı hesap sayısı 385'e yükseldi. Terör propagandası yaptığı ve dezenformasyon ürettiği belirlenen FETÖ iltisaklı 385 sanal medya hesabına erişim engeli getirildi.