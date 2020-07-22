FETÖ içinde sahte delil itirafları

Sevgi Akçarçeşme, örgütün Ergenekon, Balyoz davalarında sahte delil yerleştirme suçlarını işlediğini itiraf ederek, şunları söyledi: “Beni en çok rahatsız eden bir konu, Ergenekon ve Balyoz davaları sırasında bunlar psikolojik harp taktikleri diye düşündüğüm, işte bu ‘sahte delilleri cemaat üretti’ söylemiydi. O dönemde inanmıyordum fakat, son birkaç ayda aslında Avrupa’nın bir iki ülkesinde birkaç güvendiğim arkadaşımdan duyduğum tanıklıklar var. Bu da bazı sahte delil yerleştirme vakalarının gerçek olduğuna dair sözlerdi. Doğrusu bunlar beni çok büyük hayal kırıklığına uğrattı.”

Firari FETÖ’cü Ahmet Dönmez de Twitter’dan, “Buradaki derin hayal kırıklığına aşinayım” dedi.

GÜLEN’E ÇEKİL ÇAĞRISI

Eski Zaman gazetesi Washington temsilcisi Ali H. Aslan da Twitter mesajlarında Akarçeşme’ye destek verirken, Gülen ve ekibine ‘tüm idari konumlardan çekilme’ çağrısı yaptı: “Şeffafiyete en muhtaç konuların başında ‘Hizmet Hareketi’nde Fethullah Gülen’in konumu geliyor. Gülen mahrem yapılar dahil her şeyi kontrol eden bir ‘micro manager’ midir, yoksa pratiklere genel hatlarıyla vakıf bir ‘macro manager’ midir? Gülen’in şu an yapabileceği en hayırlı işlerden biri, temel sorumluluğu üzerine almaktır.”