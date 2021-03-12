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Gündem
Adem YILDIZ/KONYA (DHA)
Haber Giriş: 12.03.2021 - 13:44 | Son Güncelleme:

FETÖ hükümlüsü eski komiser yardımcısı, noterde işlem yaptırırken yakalandı

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FETÖ hükümlüsü eski komiser yardımcısı, noterde işlem yaptırırken yakalandı

Elazığ'da görevliyken 'FETÖ/PDY'ye üye olmak'tan hakkında açılan davada aldığı 7 yıl 6 ay hapis cezası onanan ve komiser yardımcılığından ihraç edilen Ercan G. (47), Konya'da noterde yaptırdığı işlem sonrası yakalandı.

Elazığ Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcısı Ercan G., 22 Kasım 2016'da 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçu nedeniyle Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edildi. Ercan G. hakkında Elazığ 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ardından 'örgüt üyeliği'nden verilen 7 yıl 6 ay hapis cezası onandı.

Polis ekipleri, Ercan G.'nin Konya'da olduğunu tespit etti. Bunun üzerine çalışma başlatan Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ercan G.'nin dün Konya 6'ncı Noter'de kendi adına vekalet işlemi yaptırdığını belirledi. Ekipler, Ercan G.'yi düzenlenen operasyonla yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ercan G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 

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