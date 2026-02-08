FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü yakalandı

Güncelleme Tarihi:
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ üyeliğinden aranan kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürdü.
9 YILDIR ARANIYORDU
Ekipler, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca 9 yıldır aranan ve meslekten ihraç edilen emniyet müdürü Y.S'nin kentte olduğunu belirledi.
Hükümlü, Ula Gökova Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince yapılan trafik denetimi esnasında yakalandı.
Eski emniyet müdürü hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.