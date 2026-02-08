×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#FETÖ#Emniyet Müdürü#Muğla
FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2026 21:06

Muğla'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmaktan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç edilen emniyet müdürü yakalandı.

Haberin Devamı

 

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ üyeliğinden aranan kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürdü.

9 YILDIR ARANIYORDU

Ekipler, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca 9 yıldır aranan ve meslekten ihraç edilen emniyet müdürü Y.S'nin kentte olduğunu belirledi.

Hükümlü, Ula Gökova Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince yapılan trafik denetimi esnasında yakalandı.

Eski emniyet müdürü hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#FETÖ#Emniyet Müdürü#Muğla

BAKMADAN GEÇME!