FETÖ hükümlüsü 2 eski emniyet müdürü Trabzon'da yakalandı

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan aranan, haklarında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ve örgütün haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen, meslekten ihraç edilmiş 2 emniyet müdürünün kentte olduğunu tespit etti.

Ortahisar ilçesinde düzenlenen operasyonda, şüphelilerden biri araçta, diğeri ise evde gözaltına alındı.