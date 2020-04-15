FETÖ gözünü yurt dışındaki Ramazan bağışlarına dikti  

FETÖ, yurtdışındaki dernekleri üzerinden, daha önce uzun yıllar Türkiye’de yaptığı gibi sözde insani yardım faaliyeti adı altında örgüte para toplamayı sürdürdüğü öğrenildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Asya ve Afrika ülkelerinde faaliyet gösteren, Avusturalya merkezli, FETÖ ile bağlantılı bir kuruluş, yaklaşan Ramazan nedeniyle şimdiden afişler hazırlayarak yardımsever insanlardan para toplama faaliyetlerine başladı.

İFTAR, FİTRE BAĞIŞI ADIYLA ÖRGÜTÜN KASASINA

Koronavirüs nedeniyle bu yıl para toplama faaliyetlerini erkene alan örgüt, hazırladığı afişte bir kişilik iftar yemeği için 7 dolar, erzak paketi bedeli olarak 50 dolar, fitre bedeli olarak ise 15 dolar bağış belirledi. FETÖ’nün sözde yardım derneğinin Asya ve Afrika ülkelerindeki yoksul insanlara ulaştırılacağı yalanıyla topladığı paraların, örgüte ve mensuplarına ulaştırıldığı değerlendiriliyor.

Örgütün gün geçtikçe gücünün azaldığını belirten güvenlik kaynakları, özellikle yurtdışındaki terör örgütü üyelerini bir arada tutabilmek için ekonomik olarak desteklemek zorunluluğu olduğunu, bunu karşılamak için de sözde yardım faaliyeti adı altında para toplandığını belirtti. Örgütün para dağıtarak, mensuplarını bağlı tutmayı sürdürme gayretinde olduğu da ifade edildi.