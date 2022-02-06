FETÖ firarisi komiser Şanlıurfa’da yakalandı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Gizli toplantı basına sızdı ABD Genelkurmay Başkanından itiraf gibi sözlerGizli toplantı basına sızdı! ABD Genelkurmay Başkanı'ndan itiraf gibi sözler#ABD
Futbolda görülmemiş takas planı Ronaldo ve Messi aynı takımdan buluşuyor...Futbolda görülmemiş takas planı! Ronaldo ve Messi aynı takımdan buluşuyor...#Transfer
13 dakikada paha biçilmez bir hazineyi çaldılar Soygunun perde arkası ve şaşırtıcı Mardin detayı13 dakikada paha biçilmez bir hazineyi çaldılar! Soygunun perde arkası ve şaşırtıcı Mardin detayı#ALMANYA
ABDli doktor açıkladı... İşte Omicronun ilk belirtisiABD'li doktor açıkladı... İşte Omicron'un ilk belirtisi#Omicron
Cumhurbaşkanı Erdoğandan yeni mesaj: Olumsuz bir durum yok, hafif şekilde geçiyor...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni mesaj: Olumsuz bir durum yok, hafif şekilde geçiyor...#Recep Tayyip Erdoğan
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeliden afiş tepkisi... CHP milli ahlaka el kaldırmıştırMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den afiş tepkisi... CHP milli ahlaka el kaldırmıştır#MHP
Son dakika: Isparta Belediye Başkanı CNN Türkte: Akşama kadar her yere elektrik vereceğizSon dakika: Isparta Belediye Başkanı CNN Türk'te: Akşama kadar her yere elektrik vereceğiz#Isparta
Avukatı bu sözlerle duyurdu: Bugüne kadar görülmeyen bir karar... Türkiyede ilk kez...Avukatı bu sözlerle duyurdu: Bugüne kadar görülmeyen bir karar... Türkiye'de ilk kez...#Kahramanmaraş
Bu haber milyonları ilgilendiriyor TV karşısında uyumak neden tehlikeliBu haber milyonları ilgilendiriyor! TV karşısında uyumak neden tehlikeli?#Uyku Sağlığı
Çirkin paylaşımlara soruşturma 5 kişi yakalandıÇirkin paylaşımlara soruşturma! 5 kişi yakalandı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Amcanla tek fotoğrafın kızım Alişandan duygulandıran sözlerAmcanla tek fotoğrafın kızım! Alişan'dan duygulandıran sözler#Alişan
Etilerde akılalmaz dolandırıcılık Parola: Sarı saçlım, mavi gözlümEtiler'de akılalmaz dolandırıcılık! Parola: Sarı saçlım, mavi gözlüm#Etiler
Kraliçe Elizabeth varisini açıkladı Ben öldükten sonra Ona kraliçe deyinKraliçe Elizabeth varisini açıkladı! 'Ben öldükten sonra O'na kraliçe deyin'#Kraliçe Elizabeth
İki kardeşini birden acımadan katlettiİki kardeşini birden acımadan katletti#Nickalas Kedrowitz
Tarkan özel hemşire tutmuşTarkan özel hemşire tutmuş#Tarkan
HABERLERGündem Haberleri

FETÖ firarisi komiser Şanlıurfa’da yakalandı

#FETÖ#Terör#Şanlıurfa
FETÖ firarisi komiser Şanlıurfa’da yakalandı

Antalya Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında kesinleşmiş 6 yıl, 10 ay, 15 gün hapis cezası verilen FETÖ firarisi komiser Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yakalandı.

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre, Antalya Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında kesinleşmiş 6 yıl, 10 ay, 15 gün hapis cezası verilen FETÖ firarisi komiser A.A.’nın Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine geldiği yönünde bilgi alan Muratlı Karakol Komutanlığı ekipleri, fiziki takip başlattı. Şahsın kırsaldaki bir eve gelmesi üzerine operasyon başlatıldı. Operasyonda A.A. isimli şahıs yakalandı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs, buradan da Şanlıurfa Cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#FETÖ#Terör#Şanlıurfa

BAKMADAN GEÇME!

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı?

#Diş Sağlığı
Online kreşe para iadesi

Online kreşe para iadesi

#Online Kreş
Yemekte takılan burun maskeleri gündem oldu Peki virüsten korur mu

Yemekte takılan 'burun maskeleri' gündem oldu! Peki virüsten korur mu?

#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı?

#Diş Sağlığı
Online kreşe para iadesi

Online kreşe para iadesi

#Online Kreş
Yemekte takılan burun maskeleri gündem oldu Peki virüsten korur mu

Yemekte takılan 'burun maskeleri' gündem oldu! Peki virüsten korur mu?

#Koronavirüs