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FETÖ firarisi jandarma uygulamasında yakalandı

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#FETÖ#Manisa#Firari
FETÖ firarisi jandarma uygulamasında yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2022 21:57

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamada, biri hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi olmak üzere farklı suçlardan aranan 4 kişi yakalandı.

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Şehzadeler ilçesi Yeniharmandalı ve Aşağıçobanisa mahallelerinde Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bugün saat 16.30 sıralarında yapılan uygulamada, 'iftira' suçundan aranan M.S. (32), 'nafaka hükümlerine uymamak' suçundan aranan M.Ş. (52), 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan aranan E.A. (37) ve 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan uzun süredir aranan ve hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. (48) yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

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#FETÖ#Manisa#Firari

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