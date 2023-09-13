×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

FETÖ firarisi İstanbul’da yakalandı! Cep telefonunu SIM kart olmadan kullanıyordu

Güncelleme Tarihi:

#FETÖ#Erkan Ünal#Kaynak Holding
FETÖ firarisi İstanbul’da yakalandı Cep telefonunu SIM kart olmadan kullanıyordu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2023 14:44

FETÖ firarisi, Kaynak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Ünal, Büyükçekmece’de düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanan firarinin, FETÖ’nün haberleşme programları aracılığıyla birçok örgüt üyesiyle iletişim kurduğu öğrenildi.

Haberin Devamı

FETÖ/PDY terör örgütünün finans merkezi olan Kaynak Holding yöneticilerinin yargılandığı FETÖ davasından aranan firari sanık Erkan Ünal’ın, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde olduğu tespit edildi. Firari sanığın Büyükçekmece'de kayınpederine ait villaya gittiği bilgisi üzerine, ekipler harekete geçti. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenlenen operasyonda firari Ünal'ı eve gireceği esnada gözaltına aldı. Firari şüphelinin gözaltına alındığı esnada yapılan üst aramasında üzerinden herhangi bir kimlik çıkmazken, Polise, ağabeyine ait kimlik bilgilerini vermek istedi.

CEP TELEFONUNU SIM KART OLMADAN KULLANIYORDU

Şüphelinin üzerinde yapılan detaylı aramada kullandığı ve içerisinde sim kart olmayan cep telefonu çıktığı öğrenildi. Yapılan incelemede Ünal’ın, kamuya açık alanlardaki kablosuz ağlar üzerinden internete bağlandığı tespit edildi. Firari şüphelinin FETÖ’nün haberleşme programı Bylock üzerinden örgüt üyeleriyle irtibat kurduğu belirlendi.
Kaynak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Ünal, aynı zamanda Kaynak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Naci Tosun'un genel sekreterlik görevini yürütüyordu.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanan Erkan Ünal, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#FETÖ#Erkan Ünal#Kaynak Holding

BAKMADAN GEÇME!