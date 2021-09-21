FETÖ firarisi hemşire, ‘aşı’da yakalandı

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Ekipler, iki şüpheliyi takibe aldı. Hemşire İpek Ş., 15 Eylül’de, Aile Sağlık Merkezi’nde, Sağlık Bakanlığı’na ait ‘Aşıla Sistemi’ne kayıt yapmadan Zeynep Y.’ye COVID-19 aşısı yapmak istediği sırada polis operasyon düzenledi. İki şüpheli gözaltına alındı.

İLK DOZU USULSÜZ YAPTIRMIŞ

Yapılan araştırmalarda hemşire İpek Ş.’nin ağustos ayında Zeynep Y.’ye usulsüz olarak koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptığı belirlendi. İki şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Zeynep Y. hakkında ayrıca FETÖ soruşturması kapsamında da işlem uygulandı. İki şüpheli işlemlerinin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı.