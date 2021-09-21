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FETÖ firarisi hemşire, ‘aşı’da yakalandı

#FETÖ#Bylock#Koronavirüs
FETÖ firarisi hemşire, ‘aşı’da yakalandı
Çetin AYDIN

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kripto haberleşme programı ‘ByLock’ kullanıcısı olan ve devam eden soruşturma kapsamında hakkında üç yıldır arama kaydı bulunan eski hemşire Zeynep Y.’ye İstanbul’da Aile Sağlığı Merkezi çalışanı İpek Ş.’nin kayıt dışı koronavirüs aşısı yaptıracağı yönünde polis bilgi edindi.

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Ekipler, iki şüpheliyi takibe aldı. Hemşire İpek Ş., 15 Eylül’de, Aile Sağlık Merkezi’nde, Sağlık Bakanlığı’na ait ‘Aşıla Sistemi’ne kayıt yapmadan Zeynep Y.’ye COVID-19 aşısı yapmak istediği sırada polis operasyon düzenledi. İki şüpheli gözaltına alındı.

İLK DOZU USULSÜZ YAPTIRMIŞ

Yapılan araştırmalarda hemşire İpek Ş.’nin ağustos ayında Zeynep Y.’ye  usulsüz olarak koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptığı belirlendi. İki şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Zeynep Y. hakkında ayrıca FETÖ soruşturması kapsamında da işlem uygulandı. İki şüpheli işlemlerinin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı.  

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#FETÖ#Bylock#Koronavirüs