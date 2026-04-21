FETÖ firarisi eski emniyet müdürü Hayati Başdağ İstanbul'da yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yüütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekipler FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kapsamında aranan ve firari durumda bulunan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda FETÖ/PDY'ye üye olma ve hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetme suçundan arama kararı bulunan, örgütsel faaliyetlere katıldığı, örgütte gerçekleştirilen sözde organizasyonlarda yer aldığına dair beyanlar bulunan ve kripto haberleşme uygulamaları kullandığı belirlenen Başdağ'ın saklandığı adres tespit edildi.

Meslekten ihraç edilen Başdağ Fatih'te düzenlenen operasyonla yakalandı. FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve 2014'te tutuklanan Başdağ'ın, 6 yıl önce tahliye edildiği öğrenildi. Başdağ'ın örgüte yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Ankara 14. Ağır Ceza, İstanbul 14. Ağır Ceza ve İstanbul 65. Asliye Ceza mahkemelerince 'Silahlı terör örgütüne üye olmak', 'Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek' suçlarından arandığı bilgisi de edinildi. Örgütün kripto haberleşme uygulaması ByLock'u en aktif kullanan kişilerden olduğu tespit edilen Başdağ'ın, FETÖ'nün Polis Akademisindeki sözde yapılanması içerisinde organizasyonlara katıldığı, örgütün elebaşı tarafından verilen rütbe organizasyonunda 'Fetullah Gülen'den rütbe alan şahıs' olduğu şeklinde hakkında itirafçı beyanları olduğu ortaya çıktı.Hayati Başdağ 15 Nisan Çarşamba günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.