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FETÖ firarisi eski emniyet müdürü, Ankara'da yakalandı

#Ankara#FETÖ#Terör
FETÖ firarisi eski emniyet müdürü, Ankarada yakalandı

ANKARA'da, 'FETÖ/PDY üyeliği'nden 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan eski 1'inci sınıf emniyet müdürü Necmeddin Ulusal, polis operasyonuyla yakalandı.

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Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında 'FETÖ üyeliği'nden 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari eski 1'inci emniyet müdürü Necmeddin Ulusal'ın yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada Ulusal'ın, Etimesgut'ta saklandığı tespit edildi. FETÖ tarafından 'örgüt içerisinde teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı en üst seviyede' diye kodlandığı belirlenen Ulusal'ın kaldığı eve dün akşam operasyon düzenlendi. Ulusal, evde yakalanarak gözaltına alındı. Necmeddin Ulusal, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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