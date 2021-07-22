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ZONGULDAK, (DHA)-
Haber Giriş: 22.07.2021 - 14:20 | Son Güncelleme:

FETÖ firarisi çift köyde yakalandı

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FETÖ firarisi çift köyde yakalandı

Zonguldak'ta FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan aranan H.S. (43) ve eşi L.S. (37) köyde yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.S. ve eşi L.S.'nin Gökçebey ilçesine bağlı Örmeci köyünde olduklarını tespit etti.

İki şüpheli, jandarmanın yaptığı operasyonla gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.S. ve L.S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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