FETÖ elebaşının 'nöbetçi imam' uygulaması gerekçeli kararda

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
3 aylık bebek… İşkenceci baba Türkiye’yi isyan ettiren görüntü3 aylık bebek… İşkenceci baba! Türkiye’yi isyan ettiren görüntü#Gaziantep
Pfizer CEOsu duyurdu... Flaş aşı kararıPfizer CEO'su duyurdu... Flaş aşı kararı#Kovid Aşısı
Ballon dOr ödülü açıklandı, kıyamet koptu: Skandal, kepazelik...Ballon d'Or ödülü açıklandı, kıyamet koptu: 'Skandal, kepazelik...' #Ballon D'or
TÜİK kritik veriyi açıkladı Üçüncü çeyrekte de güçlü büyümeTÜİK kritik veriyi açıkladı! Üçüncü çeyrekte de güçlü büyüme#Büyüme
Dünkü felaketin ardından 67 kent alarmda Daha ne kadar sürecekDünkü felaketin ardından 67 kent alarmda! Daha ne kadar sürecek?#Meteoroloji
Tüm borçlar silinebilir Başvurular 1 milyonu aştı... Son gün bugünTüm borçlar silinebilir! Başvurular 1 milyonu aştı... Son gün bugün#Borç Yapılandırma
Otomotiv sektöründe önemli gelişme İki dev marka anlaştıOtomotiv sektöründe önemli gelişme! İki dev marka anlaştı#Samsung
Bahçeli: Erken seçim yoktur, derhal seçim yokturBahçeli: Erken seçim yoktur, derhal seçim yoktur#Bahçeli
Omicronu keşfeden doktor açıkladı... İşte en riskli yaş grubuOmicron'u keşfeden doktor açıkladı... İşte en riskli yaş grubu#Koronavrüs
Dünyanın en genç cumhuriyeti doğdu Dikkat çeken Rihanna detayı...Dünyanın en genç cumhuriyeti doğdu! Dikkat çeken Rihanna detayı...#Barbados
Yanı başımızda gerilim tırmanıyor...Bu itiraf savaş çıkarırYanı başımızda gerilim tırmanıyor...Bu itiraf savaş çıkarır!#İran
Tek kelimeyle iğrenç... Canlı yayında tacizTek kelimeyle iğrenç... Canlı yayında taciz!#İtalya
Yüzü olay oldu: Bunu yapana dava açman gerekYüzü olay oldu: Bunu yapana dava açman gerek!#Demi Moore
Önce babam gitti, sonra Erdal, sonra 2016 da gitti...'Önce babam gitti, sonra Erdal, sonra 2016 da gitti...'#Erdal Tosun
Fuhuş çetesine VİP 1 operasyonu Akılalmaz detaylar: Katalog şeklinde göndermişlerFuhuş çetesine 'VİP 1' operasyonu! Akılalmaz detaylar: Katalog şeklinde göndermişler#Fuhuş
HABERLERGündem Haberleri

FETÖ elebaşının 'nöbetçi imam' uygulaması gerekçeli kararda

#FETÖ#Gülen#Nöbetçi İmam
FETÖ elebaşının nöbetçi imam uygulaması gerekçeli kararda

FETÖ/PDY'nin 'mahrem hizmetler' yapılanmasında yer alan mahrem imam Ö.K.'ye 'siyasal ve askeri casusluk'tan verilen 12 yıl 6 ay hapis cezasının gerekçesinde örgütün 'nöbetçi imam' uygulaması yer aldı. Kararda örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), emniyet, yargı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), mülkiye ve bazı özel kurumlardan sorumlu 'mahrem imam'ların doğrudan örgüt elebaşı Fetullah Gülen tarafından atandığı ve sırayla Pensilvanya'daki malikanesinde 'nöbetçi' olarak hizmet verdikleri belirtildi.

Haberin Devamı

Terör örgütü yapılanmasında 30 yıl yer alan, 2010'dan teslim olduğu 2019 yılana kadar da 'MİT mahrem imamlığı' yapan Ö.K., teslim olarak itirafçı oldu. Örgüte ait bildiklerini polis ve savcılık sorgusunda anlatan Ö.K., Ankara 34'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada yargılandı. Teslim olup bildiklerini anlattığı için TCK'nın ilgili maddesi gereğince 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan ceza verilmesine yer olmadığına karar verilen Ö.K.'ye, 'siyasal ve askeri casusluk' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Yargılama aşamasında serbest bırakılan sanığa verilen 'yurt dışı yasağı' adli kontrol şartının devamına hükmedildi.

'NÖBETÇİ İMAM' UYGULAMASI

Ö.K.'ye verilen cezanın gerekçesinde 'FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanması' detaylı olarak anlatıldı. Örgütün, TSK, emniyet, yargı, MİT, mülkiye ve bazı özel kurumlara özel önem verdiği vurgulandı. Bu kurumlardan sorumlu 'mahrem imam'ların doğrudan örgüt elebaşı Fetullah Gülen tarafından atandığı belirtilerek, "Mahrem yapıda faaliyet yürüten birim imamlarının düzenli olarak periyodik aralıklarla örgüt elebaşı Gülen'in kaldığı ABD Pensilvanya eyaletinde malikanesinde belirli dönemlerde nöbetçi olarak hizmet verdikleri, Türkiye'den mahrem yapılardan gelen bilgiler ve soruları Gülen’e ilettikleri, ondan aldıkları cevapları da Türkiye’deki mahrem yapıda faaliyet yürüten muhataplarına ilettikleri, bazen de Gülen’in bizzat ilgili birim sorumlusu ile görüşebildiği, ayrıca mahrem yapı birim imamlarıyla da belirli periyotlarla düzenli olarak görüştüğü, yapılan/yapılacak tüm işlerin malikanede karara bağlandığı şeklinde bilgiler elde edilmiştir" denildi.

'7/24 GÖRÜŞME İMKANINA SAHİP'

Haberin Devamı

Kararda 'nöbetçi imam'lık uygulamasına ilişkin ayrıca "Örgüt elebaşının yanında 15 gün veya 1 ay süre ile kalan mahrem yapı birim sorumlusu için kullanılan bir tabirdir. Gülen'e bir şey danışılacağı zaman nöbetçi olan mahrem yapı imamına mesaj iletilmektedir. Nöbetçi imam, örgüt elebaşı ile 7/24 görüşme imkanına sahiptir. İlgili birimden gelen mesaja örgüt elebaşının cevabı yine nöbetçi aracılığıyla iletilmektedir" denildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#FETÖ#Gülen#Nöbetçi İmam

BAKMADAN GEÇME!

Omicronu tespit eden doktor risk grubunu açıkladı

Omicron'u tespit eden doktor risk grubunu açıkladı

#Koronavrüs
Sadece 10 yaşında ve geçen yıl 30 milyon dolar kazandı Nedir bu çocuğun sırrı

Sadece 10 yaşında ve geçen yıl 30 milyon dolar kazandı! Nedir bu çocuğun sırrı?

#Ryan Kaji
Seren Serengil canlı yayında sağlık durumunu açıkladı: Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde yok olacağım

Seren Serengil canlı yayında sağlık durumunu açıkladı: Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde yok olacağım!

#Seren Serengil