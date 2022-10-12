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FETÖ elebaşının malvarlığına tedbir koydurmuştu! O hâkim de Yargıtay'da

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#Nurullah Bodur#Hakim#Yargıtay
FETÖ elebaşının malvarlığına tedbir koydurmuştu O hâkim de Yargıtayda
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2022 20:41

Yargıtay’da boşalan 10 üyeliğin yerine yeni üyeler seçildi. Yeni seçilen 10 üyeden biri de Adana’dan gitti. Mahkeme Başkanlığı döneminde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in malvarlığına tedbir koyan Adana Bölge Adliye Mahkemesi 12. Ceza Dairesi Başkanı Nurullah Bodur da Yargıtay üyeliğine seçildi.

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Mesleğe 1999 yılında Ankara hakimi olarak başlayan Bodur daha sonra sırasıyla Tokat, Şırnak, Gaziantep, Antalya’da hakim olarak görev yaptı. Daha sonra Bitlis Ağır Ceza Mahkemesi, Ceyhan Ağır Ceza Mahkemesi, Adana Ağır Ceza Mahkemesi ve Mersin Ağır Ceza Mahkemesi’nde başkanlık yaptı. Hem Adana’da hem de Mersin’de darbe yargılamalarını yürüterek karara bağladı. Yargıtay ve İstinaf mahkemelerinde emsal olarak değerlendirilen kararlar verdi. 2019’da da Adana Bölge Adliye Mahkemesi, 12. Ceza Dairesi Başkanı olarak görev aldı. Bodur’un “Silahlı Terör Örgütü ve Terör Suçları” adlı bir kitabı da var.

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#Nurullah Bodur#Hakim#Yargıtay

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