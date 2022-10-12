FETÖ elebaşının malvarlığına tedbir koydurmuştu! O hâkim de Yargıtay'da

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Mesleğe 1999 yılında Ankara hakimi olarak başlayan Bodur daha sonra sırasıyla Tokat, Şırnak, Gaziantep, Antalya’da hakim olarak görev yaptı. Daha sonra Bitlis Ağır Ceza Mahkemesi, Ceyhan Ağır Ceza Mahkemesi, Adana Ağır Ceza Mahkemesi ve Mersin Ağır Ceza Mahkemesi’nde başkanlık yaptı. Hem Adana’da hem de Mersin’de darbe yargılamalarını yürüterek karara bağladı. Yargıtay ve İstinaf mahkemelerinde emsal olarak değerlendirilen kararlar verdi. 2019’da da Adana Bölge Adliye Mahkemesi, 12. Ceza Dairesi Başkanı olarak görev aldı. Bodur’un “Silahlı Terör Örgütü ve Terör Suçları” adlı bir kitabı da var.