×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

FETÖ elebaşı Gülen'in ölümünün ardından örgütte iç hesaplaşma: Güç ve para savaşı başladı

Güncelleme Tarihi:

#FETÖ#Fetullah Gülen#Örgüt İç Çatışma
FETÖ elebaşı Gülenin ölümünün ardından örgütte iç hesaplaşma: Güç ve para savaşı başladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2026 11:46

Terör örgütü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in ölümünün ardından örgütün üst yönetiminde liderlik ve finansal kaynakların kontrolü için çatışma yaşanıyor. Tepe kadronun mal varlığı paylaşımı kavgası ve sosyal medyaya sızan yolsuzluk belgeleri, tabanda büyük bir çözülmeye yol açarak örgütü tarihinin en büyük çöküş süreciyle karşı karşıya getirdi.

Haberin Devamı

1960'lı yıllardan itibaren devletin anayasal düzenini ortadan kaldırmayı amaçlayan FETÖ, elebaşı Gülen'in öncülüğünde dini istismar ederek çekirdek kadrosunu oluşturdu.

"Işık evleri", okullar ve dershaneler üzerinden "altın nesil" adı altında devşirdikleri gençleri askeri okullara ve kritik bürokratik kadrolara yerleştiren örgüt, soru hırsızlıkları ve kumpaslarla devlet içinde paralel yapılanma kurdu.

Hakkındaki soruşturmaların ardından 21 Mart 1999'da ABD'ye kaçan Gülen, Ergenekon, Balyoz, 17/25 Aralık gibi operasyonları ve 252 vatandaşın şehit olduğu 15 Temmuz hain darbe girişimini Pensilvanya'daki çiftliğinden bizzat yönetti.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Dijital deliller ve sivil imamların Akıncı Üssü'ndeki faaliyetleri, darbe planının Pensilvanya'da hazırlandığını net bir şekilde ortaya koydu. Türkiye'nin 7 ayrı iade talepnamesine rağmen iade edilmeyen Gülen, saklandığı çiftlikten nakledildiği hastanede öldü.

Haberin Devamı

FETÖ elebaşı Gülenin ölümünün ardından örgütte iç hesaplaşma: Güç ve para savaşı başladı

FETÖ'NÜN TEPE YÖNETİMİYLE TABAN ARASINDA AYRIŞMA BÜYÜYOR

Hain darbe girişiminin 10. yılında, merkezi otoritesini tamamen kaybeden terör örgütü, tarihinin en büyük iç karışıklığı ve önlenemez çözülme süreci yaşıyor.

Gülen'in ölümünün hemen ardından, örgüt üst yönetiminde uzun süredir gizlenen liderlik savaşı ve derin çatlaklar tamamen gün yüzüne çıktı.

Örgütün devasa finansal kaynaklarını ve idari yapısını kontrol etmek isteyen "Mollalar" grubu ile Avrupa ve ABD kanatları arasında sert bir güç mücadelesi yaşanıyor.

Özellikle elebaşının kara kutusu Cevdet Türkyolu ve örgütün para trafiğini yönlendiren Mustafa Özcan gibi üst düzey isimlerin güç paylaşımı kavgası, örgüt tabanında büyük bir güven krizine ve karşılıklı tasfiye suçlamalarına yol açtı.

Öte yandan, örgütün Avrupa yapılanmasının merkezinde olan isim Abdullah Aymaz ise Avrupa'daki finansal ve operasyonel gücü tamamen kendi elinde toplamak için faaliyet yürütüyor.

FETÖ elebaşı Gülenin ölümünün ardından örgütte iç hesaplaşma: Güç ve para savaşı başladı

Haberin Devamı

SOSYAL MEDYADA ÖRGÜT İÇİ PARA VE YOLSUZLUK KAVGALARI

Milyonlarca dolarlık taşınmaz mülklerin ve uluslararası eğitim ağının yönetim paylaşımı, örgütü bölgesel yapılara böldü.

Örgüt tabanındaki mensuplarının sadakat bağlarının kopmaya başlaması ve mali yardımların kesilmesiyle birlikte uluslararası alandaki okullar ve vakıflar üzerinde mülkiyet kavgaları başlarken, FETÖ merkezi otoritesini tamamen kaybederek farklı kliklerin güdümünde küçük ve radikal hücrelere bölünmeye başladı.

Elebaşının ölümüyle alt kadrolarda çözülme hızlanırken, örgüt içi yolsuzluk ve para kaçırma iddiaları sosyal mecralarda karşılıklı ifşalara dönüştü.

Örgüt yöneticilerinin milyarlarca dolarlık vakıf mallarını ve gayrimenkulleri kendi üzerlerine geçirebilmek adına birbirlerini "yolsuzluk", "parayı zimmetine geçirme" ve "yabancı gizli servislerle işbirliği yapmakla" suçladıkları sosyal medya yazışmaları, örgütün kendi içinde yaşadığı büyük çözülmeyi ve kaçınılmaz parçalanma sürecini açıkça ortaya koymaktadır.

Haberin Devamı

Özellikle örgütün sosyal medya yapılanmalarında geçmişte gizlenen mahrem operasyonların belgeleri, kaset şantajları ve örgüt içi usulsüzlükler bizzat eski mensupları tarafından yayımlanmaya başlaması, yapılanmanın karanlık geçmişini ifşa ederken, içerideki güven bağlarının ve sadakatin tamamen koptuğunu açıkça göstermektedir.

Hain darbe girişiminin üzerinden geçen 10 yılda umudunu kaybeden tabandaki çözülme, bu karşılıklı ifşalar ve tepe kadronun örgütün parasını saklaması lüks içindeki yaşamları, bu süreci çöküşe dönüştürdü.

Gözden KaçmasınCumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük gücümüz birliğimizCumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük gücümüz birliğimizHaberi görüntüle
Gözden Kaçmasın15 Temmuzun 10uncu yılında siyasilerden ortak mesaj: Milli irade teslim alınamaz15 Temmuz'un 10'uncu yılında siyasilerden ortak mesaj: Milli irade teslim alınamazHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#FETÖ#Fetullah Gülen#Örgüt İç Çatışma

BAKMADAN GEÇME!