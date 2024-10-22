FETÖ elebaşı Gülen'in ölümü... Bahçeli: Dileğim cehennemde ebediyen yanması

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MHP lideri Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

Değerli dava arkadaşlarım, saygıdeğer misafirler, basınımızın kıymetli temsilcileri, toplantımızın başında sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bizleri takip eden bütün vatandaşlarımızı hasretle selamlıyor, hepsini birden hürmet ve muhabbetle bağrıma basıyorum.

Tarihi ve milli mirasımıza sarılarak, bin yıllık kardeşliğimiz üzerinde titreyerek, geçmiş ile geleceği yeniden inşa sorumluluğu tarihin mühim sahnesinde omuzlarımıza binmiştir. Türk milliyetçiliği, varlığını güçlü şekilde ibraz etmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Bugünden sonra tarih farklı akacaktır. Belki bugünden sonra Türkiye'nin prangaları tamamen kırılacaktır. Türk ve Türkiye yüzyılına hız verme zamanıdır.

Türkiye'nin çözemeyeceği, altından kalkamayacağı hiçbir sorunu yoktur. Yeter ki isteyelim, yeter ki diyelim, yeter ki sırt sırta verelim. Türk milliyetçiliğinin ve Türk milliyetçilerinin var olan her meseleye söyleyecek sözü vardır. Bunlardan biri Türkiye ekonomisi şiddetli fırtınayı atlatmıştır. Battık diyenlerin yüzünü kızartmış hepsine mahcubiyet yaşatmıştır.

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Türkiye ekonomisi sürekli ilerleme ve gelişme halindedir. Dünyada sular durulmazken Türkiye'nin akılcı politikalarla öne çıkması ekonomik istikrarın müjdesi olmuştur. Enflasyon ve hayat pahalılığı her insanımızı rahatsız etmektedir. Gelir dağılımı adaletsizliği canımızı sıkan başka bir olumsuzluktur.

ENFLASYON TEK HANEYE İNECEK

Enflasyonla mücadele kesintisiz sürmekte ve desteğimiz tamdır. Tek hanelere ineceğine inancım tamdır. MHP olarak yol haritamızı çizmiştik. Elimizden gelen her katkıyı vermeye her çalışmayı yapmaya varız. Bilinmelidir ki Cumhurbaşkanlığı kabinemizin yanındayız, ekonomi yönetimine güveniyoruz. Doğru yolda olduklarını, doğru politikalar ile Türkiye yoluna konulan takozları teker teker kaldırdıklarını görüyoruz.

Türk ve Türkiye yüzyılı aynı zamanda ekonomik sosyal reformlarla gelişecektir. Her vatandaştan 750 lira almak yerine tüm vatandaşlara artan zenginliklerden pay vermek hayal değil ulaşılacak seviyedir. Her insanımız emeğinin karşılığını alacak, evini geçindirecek, zorunlu harcamalarını endişesiz gerçekleştirecektir. Bunu sağlamak sadece boynumuzun borcu değil aynı zamanda şeref konumuzdur. Kayıt dışılığa neşter vurup enflasyon canavarının boğazına urganı geçireceğiz. Muhalefetin çizdiği olumsuz tabloyu başlarına külah diye geçireceğiz. Çılgın Türklerin neler yapacağını dünyaya göstereceğiz.

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BÖYLESİ SAPIKLAR HER TOPLUMUN ORTAK ŞİKAYETİ

Narin, sıla, ikbal ve Ayşenur evlatlarımız en ağır saldırılara maruz kalarak hayatlarını kaybetmişlerdir. Tüyleri diken diken eden caniliklerin sırayla kurbanı oldular. Milletimizin içinden barbarların çıkması çelişki gibi algılansa da böylesi sapıklar her toplumun ortak şikayetidir.

İNSANLIĞIN YÜZ KARALARI

Yenidoğan bebekleri 8 bin lira sgk'dan para alabilmek için yoğun bakımda tutup ölümlerine neden olan, insanın aklına getiremeyeceği, kalbinin kaldıramayacağı yöntemleri kullanarak cinayet işleyen yaratıklar insanlığın yüz karasıdır. Yenideoğan çetesi denilerek dünyaya gelen her bebeğe haksızlık yapılıyor. Bunlar tıbbi artık ve kana susamış çete güruhudur. Bir insan daha fazla nasıl alçalabilir. Para için bebekleri ölüme mahkum eden, bunu güle oynaya yapan namussuzlara verilecek olan hangi ceza yürekleri soğutabilir, hangi ceza adaletin tecellisini sağlayabilir. Bu olaylar geçiştirilecek bir konu değildir.

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BAKANIMIZIN İSTİFASINI İSTEMEK HANGİ AKLA HİZMET

Kahredici olayları zincirleme halinde ifşa edilmesi ve bunların provokasyon iklimini canlı tutması son derece kuşku vericidir. Bu olay aylar öncesinde tespit edilmiş ve bugünkü gibi konuşulmamış ve gündeme gelmemiştir. 47 kişi gözaltına alınmış ve 22 kişi tutuklanmıştır. 10 özel hastane ruhsatı iptal edilip kapatılmıştır. Görevi kötüye kullanmak söz konusu değildir. Adli süreç zamanında işletilmiştir. Sağlık bakanımızın istifasını istemek hangi akla hizmettir. Neyin hazırlığı kimlerin talimat ya da tembihidir bu. Bakanımızın istifasını isteyenlerin insan hayatına sahip çıkmak gibi dertleri yoktur. İşleri güçleri nifaktır. Bakanımızı İstanbul il müdürlüğü görevinden itibaren dürüst, tavizsiz tavrından dolayı tebrik ediyorum. Bebek katillerinin en ağır cezalandırılmasını bekliyorum. Görevini sabırla koruyan savcımız yavuz engini kutluyor tertemiz alnından öpüyor, Allah sayılarını artırsın diyorum. Kurt inine giren çakalın akıbeti parçalanmaktır. Son söz her zaman bozkurtun olacaktır.

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Organize ve çok aktörlü bir süreç derinden derine faaliyet halindedir. Kaleyi içten düşürme hesabı vardır. Yaşadığımız hiçbir şey tesadüf değildir. Milletimizin güvenliği saldırı altındadır. Türk İslam medeniyetinin madde ruh dengesini yeniden ele alması, kendine dönmesi, milli ve manevi güvenlik duvarlarının güçlendirilmesi acil ve elzem bir ihtiyaçtır.

Bizlere düşen aklımızı ve inancımızı alarmda tutmak, değişim rüzgârlarını değişmez değerlerimize sarılarak engellemektir. Değerlerimizden ödün vermeden hiçbir pazarlığın konusu haline getirmeden tarihi yolculuğumuzu sürdürmeliyiz. Bitmiş maçın yorumcusu değiliz.

TÜRK TÜRK'E CANDIR, YUVADIR

Etrafımızın yangın yerine döndüğünü hepiniz görüyorsunuz. İsrail Yahya Simvar'ı da katletti. İsrail vandallığı aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 87 kişiyi öldürdü. Yine bedel ödeyen masum sivil halktan başkası değildir. Cumhurbaşkanımızın masumlara kapımızın açık olduğunu ifade etmesi takdir edilecek yaklaşımdır. Türk Türk'e candır, yuvadır, sonuna kadar emanettir. Türk milleti hem bekleyen hem beklenen hem de belaları def eden kudret timsalidir.

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İSTANBUL BARO BAŞKANI ANAYASA'NIN İLK 4 MADDESİ İFADESİNİ AÇIKLAMALI

İç ve işgal cephesi gemi azıya almıştır. Türkiye'de güven bunalımı yoktur. Buna karşın bunayan bulaşık tipler vardır. Seçimler zamanında yapacaktır. Ve herkes siyasi hesabını buna göre yapacaktır. İstanbul Baro seçiminde, başkan seçilen eski CHP'li ismin 4 maddeye dokunmayı ima etmesi yeni bir tuzağı göstermektedir. Anayasanın ilk 4 maddesine nasıl dokunulacağını açıklaması ikaz ve tavsiyemizdir. Baş olan ayaklar akıllı olsun, asabımızı bozmasın.

DİLEĞİM EBEDİYEN CEHENNEMDE YANMASI

FETÖ elebaşına bile dünya kalmadı, kendi topraklarında, casusluk eğitim aldığı ülkesinde Allah’a hesap vermek üzere öldü gitti. Dileğim Allah'ın gazabıyla cehennemde ebediyen yanmasıdır. Bu teröristin Türkiye'de gömüleceği bir toprak yoktur. Nerede Türkiye düşmanlığı yapmışsa orada çürüyüp gitmelidir. Kulun hesabı varsa Allah'ın da hesabı vardır.

TÜRKİYE'NİN SORUNU KÜRTLER DEĞİL BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜDÜR

DEM'e uzattığım el günlerdir konuşuluyor. Önüne gelen kendi meşrebine göre değerlendirme yapıyor. 2 haftadır görüşlerimi açıklayıp samimi niyetimi açıklasam da birileri yine rahat durmuyor samanlıkta iğne arayışına kalkışıyor. Sözlerimin altı doldurulmalıdır diyenlerden yeni çözüm sürecini iddia edenlere kadar pek çok iddia gündeme geliyor. Türkiye'nin yeni bir çözüm sürecine değil ortak aklı çalıştırmaya, dürüst samimi adımlara, bin yıllık kardeşliği daha da kuvvetlendirmeye ihtiyacı vardır. Türkiye'nin sorunu Kürtler değil bölücü terör örgütüdür. Tek tek Kürt kardeşlerimin sorununu çözmek mecburidir. Hiçbir Kürt kardeşim sorun olarak gösterilemez. Kürt sorunu var demek sorun bekleyenlerin yıkım bekleyenlerin ortak propagandasıdır. Türkiye asimilasyon politikasına tenezzül etmemiştir. Terörle mücadeleye ayrılan kaynaklar bölgeye ayrılsa işsizliğin gelir adaletsizliğinin nasıl ortadan kalkacağını her vatansever vatandaşımız tasdik edecektir. Terör başka siyaset başkadır. İkisi arasında duvar örülmeden, silah dışlanmadan en başta Kürt vatandaşlarımız refah ve huzur mertebesine zor ulaşacaktır.

TERÖR İLE HİÇBİR YERE VARILAMAZ

Silahlı mücadelenin terörü sona erdiremeyeceği gibi terörün silahsız da çözümü yoktur. Demokratik adımları atmaktan imtina edilmesi hatadır. Terör ile hiçbir yere varılmaz, varılamayacaktır. Türkiye bölücü teröre asla rıza göstermeyecek, müzakere dayatmaları işe yaramayacaktır. Bir yandan terörle amansız mücadele ederken reformların gerçekleştirilmesi akla en yatkın seçenektir.

Terörün belini kırmak her şartta ve durumda görevimizdir. Terör eylemlerine ön şartsız son verilmesi, bütün teröristlerin silahları ile devlete teslim olması, cezalarını çekmeleri terör örgütü için son çıkıştır.

TERÖRİST BAŞI TERÖRÜN BİTTİĞİNİ HAYKIRSIN

Türkiye'ye getirilirken he türlü hizmete hazırım diyen terörist başı buyursun terörün bittiğini ilan etsin. Bu çağrımı anlamayanlar, saptırmaya çalışanlar çoktur. Terörist elebaşı çıkıp tek taraflı silah bıraktığını ilan etmeli. Terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM’de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, “Umut Hakkı”nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil, ne de Edirne; adres İmralı’dan DEM’e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Her adımı atmaya kararlı, inançlıyız. Yeni yüzyıl yeni hayat temelinde bagajları boşaltalım ve milli hedefleri birlikte yakalayalım.

Eğer terörsüz bir siyaset, ülke, gelecek hususunda herkes ittifak halindeyse elimizi taşın altına koymaya, gövdemizi koymaya varız ve buradayız. Kürt kardeşlerim gelin bir ve beraber olalım, bozgunculuk yapanları tarihin çöplüğüne gönderelim. Biz hep birlikte Türk milletiyiz.

CHP Genel Başkanı istediği kadar sağa sola gitsin, bastığı zemin kırık olduğundan yanlışa düşmesi kaçınılmazdır.