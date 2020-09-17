FETÖ elebaşı Gülen'in, gazeteci Pazarcı'ya 'iftira' davasının görülmesine devam edildi...

Ankara 22’nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 14’ncü celsesine Emin Pazarcı’nın aynı zamanda kızı olan avukatı Begüm Ece Pazarcı katıldı. Mahkeme, hakim değişikliğini zabıtlara geçtikten sonra müşteki avukatına söz verdi. Avukat Pazarcı, sanığın yakalama kararının infaz edilememesi nedeniyle gıyabında tutuklama kararı verilmesini talep etti. Mahkeme, talebin celse arasında değerlendirilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.



'DİK DURUŞUMUZUN SEMBOLÜ'



Duruşma sonrası açıklama yapan Avukat Pazarcı, Fetullah Gülen’in 2014 yılında müvekkili hakkında 4 kez suç duyurusunda bulunduğunu, bütün soruşturmaların takipsizlikle sonuçlandığını belirterek, "Sanık Fetullah Gülen bir dönem basını baskı altına almak amacıyla avukatı aracılığıyla kendisini desteklemeyen basın mensupları hakkında suç duyurularında bulunmuştur. Müvekkilim Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı hakkında da yazdığı yazılardan dolayı suç duyurularında bulunmuştur. Bu suç duyurularıyla ilgili yürütülen soruşturmalarda takipsizlik kararı verilmiştir. Takipsizlik kararlarının ardından müvekkilim 2015 yılında Fetullah Gülen hakkında iftira suçundan suç duyurusunda bulundu. Bununla ilgili yargılama devam etmekte. Bu dava bizim için bir mücadelenin, devletimizi yıkmaya çalışan bu tarz terör örgütlerine karşı dik duruşun sembolü oldu" dedi.



'GIYABINDA TUTUKLAMA KARARI İSTEDİK'



Davanın 2015 yılından beri devam ettiğini tekrarlayan Avukat Pazarcı, "Sanık hakkında çıkarılan yakalama kararları henüz infaz edilemedi. Bugünkü duruşmada da sanık Gülen hakkında gıyabi tutuklama kararı verilmesini talep ettik. Mahkeme, talebimizi celse arasında değerlendirecek. Biz davanın takipçisi olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.