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FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesini gömmeye hazırlanan örgüt mensupları, çiftliğe iş makinesi getirdi

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#FETÖ#Fetullah Gülen#Fetullah Gülen Mezar
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2024 22:22

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in cenazesini gömme hazırlıkları yapan örgüt mensupları, Pensilvanya'da karargah olarak kullanılan çiftliğe iş makineleri getirdi.

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FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesinin nereye gömüleceğine ilişkin belirsizlik devam ederken, Anadolu Ajansı (AA), örgütün Pensilvanya'da karargah olarak kullandığı çiftlik evinin bahçesine hafriyat işlerinde kullanılan iş makineleri getirildiğini görüntüledi.

Bahçe düzenlemelerinde kullanılan makineler, ilk kez toprak alanda görüldü. Gülen'in muhtemel defin alanları arasında öne çıkan yer olan çiftlik evi etrafındaki güvenlik önlemleri de bugün itibarıyla artırıldı.

Yerleşke girişinde herhangi bir aracın durmasına izin verilmezken, kapının önünde sürekli bir güvenlik görevlisinin durması dikkati çekti.

FETÖ elebaşı Gülen, 20 Ekim'de ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki St. Luke's Hastanesinde ölmüştü.

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#FETÖ#Fetullah Gülen#Fetullah Gülen Mezar

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