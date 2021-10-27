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FETÖ elebaşı Gülen'in avukatı hakkında yeni detaylar! ByLock'a rekor giriş yapmış

#ANKARA#Terör#FETÖ
FETÖ elebaşı Gülenin avukatı hakkında yeni detaylar ByLocka rekor giriş yapmış

FETÖ/PDY'nin elebaşı Fetullah Gülen'in avukatı Adnan Şeker'in, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldığı davanın gerekçeli kararı açıklandı. Şeker'in, 437 bin 993 kez örgütün gizli haberleşme programı ByLock'a bağlandığı belirtildi. Şeker'in, örgüt mensuplarına yönelik dava süreçlerinde izlenecek yöntemi belirleyen grupta yer aldığı ve avukatlar arasında iş bölümünü koordine ettiği öğrenildi.

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Fetullah Gülen'in avukatı Adnan Şeker, Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılandığı davada 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemenin gerekçeli kararı açıklandı. Gerekçeli kararda sanık Şeker hakkında, 'anayasal düzeni ihlale teşebbüs' ve 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçlarından 2017'de gözaltı kararı verildiği, kararın ardından kayıplara karıştığı, 24 Kasım 2018'de başkasına ait kimlik kartıyla İstanbul'da yakalandığı hatırlatıldı. FETÖ ile irtibatı üniversite yıllarında başlayan Şeker'in, avukatlık yaptığı yıllarda da örgütsel faaliyetlerine devam ettiği, 17-25 Aralık kumpasında rol oynayan polislerin tutuklanmasının ardından İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde yaptığı basın açıklamasında Türk Ceza Kanunu kitapçığını yırtarak hakim ve savcıları tehdit ettiği ifade edildi.

FETÖ irtibatı nedeniyle Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Hukuk ve Hayat Derneği'nin yönetiminde yer alan Şeker'in, örgüt mensuplarına yönelik dava süreçlerinde izlenecek yöntemi belirleyen grupta yer aldığı ve avukatlar arasında iş bölümünü koordine ettiği bildirildi.

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3 IP ADRESİNE BAĞLANDI

Hakkında yakalama kararı olduğu dönemde de örgütsel faaliyetlerini sürdürdüğü belirtilen Şeker'in, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u aktif kullananlar arasında olduğu anlatıldı.

ByLockun lisans sahibi David Keynes hakim karşısında

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Gerekçeli kararda yer verilen 'ByLock tespit ve değerlendirme tutanağına' göre Şeker, 11 Ağustos 2014'te adına kayıtlı telefon hattı üzerinden ByLock'a erişim sağladı. Telefonun yanı sıra başka mobil cihazlardan da programı kullandığı belirlenen Şeker'in, 18 Ocak 2016'ya kadar ByLock'a tahsis edilen 3 IP adresine, 437 bin 993 kez bağlandığı ifade edildi.

'AVUKAT-MÜVEKKİL MAHREMİYETİNİ SAĞLAMAK İÇİN KULLANDIM'

Sanık Şeker'in, mahkemedeki savunmasına da gerekçeli kararda yer verildi. ByLock'u telefonuna indirdiğini kabul eden Şeker, "Bazı müvekkillerim bilgilerinin deşifre olmamasını, yazışmalarının da takip edildikleri gerekçesiyle mahrem kalmasını istediler. Ben de anlayışla karşıladım. Bu amaçla programı, Ağustos 2014'te değil, 2013'te yani tespit edildiği söylenen tarihten 7-8 ay önce kullandım; ama bir örgüte üye olmak amacıyla değil, tamamen avukat müvekkil mahremiyetini sağlamak amacıyla yaptım" savunmasını yaptı.

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İNDİRİM UYGULANMADI

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Şeker'in, FETÖ'nün hiyerarşik yapısında yer aldığı ve örgüt adına talimat alarak faaliyetlerde bulunduğu vurgulanan gerekçeli kararda 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçunu işlediği belirtildi. Bu kapsamda Şeker'in, 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldığı ve hakkında takdir indirimi yapılmasına yer olmadığına karar verildi. Kararla birlikte Adnan Şeker'in tutukluluk halinin devam etmesi kararlaştırıldı.

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#ANKARA#Terör#FETÖ

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