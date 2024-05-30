''FETÖ elebaşı Gülen kaçırıldı'' iddiası!

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Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın açıklamaları şu şekilde:

Gülen kaçtı mı kaçırıldı mı nerede bu tartışılıyor biliyorsunuz FETÖ elebaşısı Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen tarafından paylaşılan bir video aslında tartışma başlattı. Kafalarda işaretleri oluşturdu. Paylaştığı videoda Ebuleme Gülen şer örgütünün üst düzey teröristlerinin elebaşı Fethullah Gülen’i kaçırdığını iddia etti. Peki durum ne? Bir de sağlığı ile ilgili pek çok süpürürasyon var. Ben şimdi ilk kez duyacağınız çok özel bilgileri sizinle paylaşacağım. Fethullah Gülen’in şeker hastalığı zaten biliniyor. Yaşı da malum dolayısıyla sağlık sorunu ağır. Onun altını çizelim. Fakat FETÖ törer örgü demişken güç para istihbarat ilişkileri, dünyadaki ilişkileri de unutulmasın.

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Şimdi neden bugün böyle bir tartışma başladı. Çünkü hizmet içi atamalar olarak adlandırılan terör örgütünün atamaları haziran ayında yapılıyor. Haziran ayındaki atamalar nedeniyle de, Fethullah Gülen'in sağlık durumundaki sıkıntı nedeniyle de aslında örgüt bir anlamda birbirine girmiş durumda. İcra ve istişare heyeti veya ülke imamların tavsiyesi üzerine normalde Gülen’in kararına göre yapılır bu atamalar. Ama peki şimdi durum ne diye soracak olacaksınız şöyle başlayalım... Şimdi aslında Fethullah Gülen‘in sağlık durumu kötüye gidiyor. Hem yaş hem de şeker nedeniyle diyebilirim. Pensilvanya'daki kamptan kaçırıldı iddiası ya da güvenli bir yere taşındı iddiası gündemde. Fakat aslında gündemi sarsacak bir başka gelişme var.

ÖRGÜT İÇİNDE YAŞANANLARI ANLATAN MEKTUP İDDİASI

Bir mektup ortaya çıkan bir mektup. Bu mektupta örgüt içindeki üst düzey isimler arasında yaşanan kavgaların ayrıntıları yer alıyor. Mektubu yazan, 2023 yılında örgütün tepe kadrosunun icra heyetindeki yenilenmeyi hatırlatarak Mustafa Özcan ve Mustafa Yeşil gibi üst düzey isimlerin el çektirildiğine yönetimden dikkat çekiyor. İcra heyetinin değişmesi ile birlikte de örgütteki güç ve para yönetiminin el değiştirdiği yine bu mektupta söyleniyor. Karar alma süreçlerinde icra heyetin aktif oldu ifadesi kullanılıyor. Şimdi neden önemli bu, çünkü bu tipte değişiklikler örgüt içindeki hizipleşmeyi arttırıyor.

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ÖRGÜTÜN KASASI EL Mİ DEĞİŞTİRDİ?

FETÖ'cü İsmail Büyükçelebi, Naci Tosun ve Barbaros Kocakurt gibi eski büyük abiler olarak adlandırılan gruplar pasifize edildi. Bu mektuba göre yine "Hizmetin kasasını elinde bulunduran icra heyeti üyesi İsmail Aksoy‘la Adem Kalaç gibi isimlerin dönemi başladı." ifadesini kullanıyor. Bu para ve mal varlığı dünya genelinde olduğunu düşünürseniz önemli. Kasa olmak neden önemli, bu yüzden önemli onun da altını çizelim. Örgüt içinde bu güç kaybeden isimlerden biri Mustafa Özcan. Mustafa Özcan’ın daha önce Pensilvanya‘daki karargâhta ikametini engellendiği daha sonra da sadece bazı günler karargâh ziyaretine izin verildi ifade ediliyor. Yani Mustafa Özsoy‘un 2024 yılı ülke imamları atamalarında kendi adamlarına önemli pozisyonlara getirmek istediği de ifade ediliyor. Mustafa Özcan biliyorsunuz dinleme cihazı yerleştirmekle de örgüt için kavgada Pensilvanya‘ya suçlanmıştı. Şimdi yeniden güç kazanmak isteyen Mustafa Özcan dolayısıyla biz içerdeki gruplardan birinin başında. Kadim dostu kim diye sorarsanız da Cevdet Türkyolu. İkisinin de yeni hareket tarzıyla terör örgütü içinde harekete geçtiği ifade ediliyor.

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"GÜLEN, 'BÜYÜ YAPILDI' DENİLEREK İKNA EDİLDİ"

Türkyolu’nun hareket tarzı sonucunda Gülen mevcut karargâhı, büyü yapıldığı sürekli takip altında tutulduğu söz konusu adresten ayrılması halinde sağlık sorunlarının düzeleceğini söylemleriyle ikna edilerek taşınması sağlandı. Bir kere daha tekrar edeyim mi? Özcan ve Türkyolu’nun hareket tarzı sonucunda Fethullah Gülen mevcut karargâhı büyü yapıldığı sürekli takip altında tutulduğu söz konusu adresten ayrılması halinde sağlık sorunlarının düzeleceği söylemleriyle ikna edilerek ayrılması sağlandı.

Şimdi yine mektuba göre geniş bir arazide satın alınan yeni bir eve Nisan 2024’te taşındı Fethullah Gülen. Terör örgütü elebaşısı sadece Cevdet Türkyolu‘nun izin verdiği sınırlı sayıda insanla görüşebiliyor.