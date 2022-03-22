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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğenine hapis cezası

#FETÖ#Terör#Mahkeme
FETÖ elebaşı Fetullah Gülenin yeğenine hapis cezası

FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen 'terör örgütüne üye olmak' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı

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Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Gülen ile avukatı salonda hazır bulundu.

MİT operasyonuyla Türkiye’ye getirilen Gülen, savcılık ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirterek örgüt ve örgüt elebaşı hakkında detaylı bilgiler vermişti.

Son sözü sorulan Gülen, duruşmada yeniden örgüte dair tüm bildiklerini anlattığını söyledi ve etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını talep etti. Kararını açıklayan mahkeme, Gülen hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 12 hapis cezasına hükmetti. Mahkeme bu kararında etkin pişmanlık hükümlerini uygulayarak cezayı 3 yıl 4 aya indirdi.

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#FETÖ#Terör#Mahkeme

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