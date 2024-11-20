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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in koruması yakalandı

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#Fetullah Gülen#FETÖ#Koruma
FETÖ elebaşı Fetullah Gülenin koruması yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2024 11:25

Kayseri'de FETÖ/PDY’nin gaybubet evlerine düzenlenen operasyonda örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in korumalığını da yapan meslekten ihraç emniyet müdürünün de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün gaybubet evlerine operasyon düzenledi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülenin koruması yakalandı

Operasyonda, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in korumalığını da yapan meslekten ihraç emniyet müdürü A.A. (58), yine meslekten ihraç emniyet müdürü Ö.A. (52), ihraç infaz koruma memuru Ö.B. (34), hakkında kesinleşmiş 7,5 yıl hapis cezası bulunan H.K. (42), S.Y. (32), E.T. (42), M.T. (41), İ.D. (54) ve E.Ç. (39) yakalandı. Gözaltına alınan 9 şüpheli, polis merkezine götürüldü. 

FETÖ elebaşı Fetullah Gülenin koruması yakalandı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülenin koruması yakalandı

 

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#Fetullah Gülen#FETÖ#Koruma

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