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FETÖ davası... ‘SIR’ sahibinin hesap hareketleri

#FETÖ#Mehmet Sungur#Adil Öksüz’
FETÖ davası... ‘SIR’ sahibinin hesap hareketleri

FETÖ’nün darbe girişiminin planlayıcılarından ve FETÖ’nün firari sivil imamı Adil Öksüz’e 34 SIR 49 plakalı aracı tahsis eden kişi olarak bilinen firari Mehmet Sungur hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Kurma ve Yönetme, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama’ suçlarında Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açtı. Açılan davanın Sungur hakkında, ‘FETÖ yöneticiliği’ suçundan İstanbul’da açılan dava ile birleştirilmesi talep edildi.

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MAL VARLIĞI DEVLETE

Savcılığın 97 sayfalık iddianamesinde, Sungur’un hesap hareketlerinin ayrıntılarına da yer verildi. MASAK raporuna göre, 15 Temmuz darbe girişiminin askeri kanat sorumlusu olduğu belirtilen eski YAŞ üyesi Akın Öztürk’e 14 Eylül 2009 tarihinde 55 bin TL’lik EFT işlemi yaptığı bilgisi iddianamede yer aldı. Sungur’un 21 Şubat 2014 tarihinde ise, 15 Temmuz darbe girişiminin planlayıcılarından ‘FETÖ’nün TSK imamı’ firari Adil Öksüz’e 234 bin TL’lik EFT işlemi yaptığı da belirlendi. İddianamede yer verilen raporda ayrıca Adil Öksüz’ün Mehmet Sungur’a 6 Ocak 2014 ve 19 Şubat 2014 tarihlerinde sırasıyla 210 bin TL ve 236 bin TL tutarlı gayrimenkul satışı yaptığı belirtildi.

İddianamede Sungur’a ait menkul ve gayrimenkullerin mülkiyetinin devlete geçmesi de istendi.

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#FETÖ#Mehmet Sungur#Adil Öksüz’

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