FETÖ davası... ‘SIR’ sahibinin hesap hareketleri

Haberin Devamı

MAL VARLIĞI DEVLETE

Savcılığın 97 sayfalık iddianamesinde, Sungur’un hesap hareketlerinin ayrıntılarına da yer verildi. MASAK raporuna göre, 15 Temmuz darbe girişiminin askeri kanat sorumlusu olduğu belirtilen eski YAŞ üyesi Akın Öztürk’e 14 Eylül 2009 tarihinde 55 bin TL’lik EFT işlemi yaptığı bilgisi iddianamede yer aldı. Sungur’un 21 Şubat 2014 tarihinde ise, 15 Temmuz darbe girişiminin planlayıcılarından ‘FETÖ’nün TSK imamı’ firari Adil Öksüz’e 234 bin TL’lik EFT işlemi yaptığı da belirlendi. İddianamede yer verilen raporda ayrıca Adil Öksüz’ün Mehmet Sungur’a 6 Ocak 2014 ve 19 Şubat 2014 tarihlerinde sırasıyla 210 bin TL ve 236 bin TL tutarlı gayrimenkul satışı yaptığı belirtildi.

İddianamede Sungur’a ait menkul ve gayrimenkullerin mülkiyetinin devlete geçmesi de istendi.