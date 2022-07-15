FETÖ dağılıyor mu? Yeni bir yapılanmaya mı gidiyor?

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Spekülasyonları bir tarafa bırakarak, gerçekte neler olduğunu, olası bazı durumlarda örgütün nasıl bir yol haritasına hazırlık yaptığını üst düzey kaynaklarımla konuştum. Edindiğim önemli bilgileri sizlerle paylaşacağım. Ancak önce dünyanın sözde en büyük “demokrasi savunucusu” Amerika Birleşik Devletleri’nin hepimizin bildiği ancak bizzat bir Amerikalı yönetici tarafından dile getirdiği gerçeği hatırlatacağım.

DARBE PLANLAMA İTİRAFI

Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, CNN televizyonunda bir programda kendisini, “başka ülkelerde darbe planlamalarına yardımcı olmuş biri” olarak tanımladı. 15 Temmuz 2016’da Bolton, Beyaz Saray’da değildi. Ancak Bolton’ın bu sözleri; ABD yönetiminde üstelik Beyaz Saray’da her zaman başka ülkelerde darbe planlayan görevliler olduğunun kanıtıdır. Lütfen aşağıda güvenlik kaynaklarıyla yaptığım görüşmelerden ortaya çıkan analizi bu sözleri aklınızda tutarak okuyun...

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81 YAŞINDA...

FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen 81 yaşında ve şeker hastası. Sağlığıyla ilgili spekülasyonlar var. ABD’de olduğu biliniyor. Ancak şimdiden ondan sonrasının tartışılmaya başlandığı malum. Peki ne planlıyorlar? İşte üst düzey kaynaklarıma göre yanıtları:

KONSEY GÜNDEMDE

Silahlı kült örgütler, liderleri ölünce ya da örgütü yönetemez hale gelince; kavgayı, bölünmeyi önlemek için üst düzey isimlerinden konsey oluştururlar.

Aynı yöntemi Öcalan yakalandıktan sonra PKK uyguladı.

Konseyin temel amacı dağılmayı önlemek ve tabanı bir arada tutmaktır. Kısacası konsey, liderin yerine geçmeye çalışacaktır.

Başarılı olup olamayacaklarını zaman gösterecektir.

KASALARINDA ALTIN VAR

Örgüt hain darbe girişiminden önce malvarlığını yurtdışına kaçırdı. Altın ve paralar ABD, Avrupa, Afrika ve Asya’da gizli kasalarda, gizli evlerde tutuluyor.

Artık Türkiye’de güçlü değiller. Ancak bu paraları, altınları yurtdışında yer edinmek, o ülkelerde taraftar edinmek, özellikle de siyasiler için kullanıyorlar.

En çok ABD’de para harcıyorlar. Demokratlara yatırım yapıyorlar.

Lobi faaliyetlerinin yanı sıra gazetelerde Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhine haber yaptırmak için kullanıyorlar.

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Örgütün temel hedeflerinden biri ABD yönetimine sızmak.

Enes Kanter’in kongre üyesi olması hedefleniyor.

TÜRKİYE’NİN İADE TALEPLERİ

Müttefiklik ruhu, ikili anlaşmalara rağmen neden Türkiye’nin iade talepleri yanıtsız kalıyor temel soru... Kaynaklarım bunu şöyle maddeliyor:

1) Mesele Türkiye’yi sıkıştırmak, koz olarak tutuyorlar.

2) İkili ilişkilerde pazarlık konusu olarak kullanıyorlar

3) Başka ülkede suç işleyen gittiği ülkede suç işlemediyse bir yasal boşluk oluşuyor.

4) Kısacası herkesin teröristi kendine kuralı işliyor.

ÖRGÜTÜN SON DURUMU

Örgüt Türkiye’de hareket kabiliyetini yitirdi. Ancak Türkiye iki hassasiyetini sürdürüyor.

1) Kamu personeli alımı: Güvenlik bürokrasisi personel seçerken bir anlamda kişinin 7 sülalesini araştırıyor, risk alınmıyor.

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2)Kamuda gizli örgüt mensuplarının ayıklanması: Sayıları az da olsa çalışmalar sürüyor. Operasyonlar uzun araştırmaların neticesinde yapılıyor. Dedikodu değil, doğrudan somut delil olup olmadığına bakılıyor.