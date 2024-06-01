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FETÖ çiftliği hayalet gibi: ‘Pensilvanya’ ıssızlığı

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#FETÖ#ABD#Fetullah Gülen
FETÖ çiftliği hayalet gibi: ‘Pensilvanya’ ıssızlığı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2024 07:00

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in, ABD’nin Pensilvanya eyaletinde kaldığı örgüt merkezinden ‘kaçırıldığı’ iddiaları dolaşırken merkezde de ‘sessizlik’ hakim. 

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Örgüte ait yayın organlarında adı “Golden Generation Worship & Retreat Center” olarak geçen FETÖ merkezine ziyaretlerin durduğu ve çiftlikteki misafirhanelerde kalanların bulundukları evleri boşalttığı öğrenildi.

AA’nın dron çekimlerine yansıyan görüntülerde de çiftlikte daha önce boş yer olmayan otoparkta sadece birkaç araç bulunduğu, yaklaşık 60 dönümlük kamp alanında sadece bir kişinin misafirhanelerden birine giriş çıkış yaptığı görüldü.

FETÖ çiftliği hayalet gibi: ‘Pensilvanya’ ıssızlığı

Fetullah Gülen

Daha önce çiftliğin girişinde 24 saat aralıksız nöbet tutan silahlı ve üniformalı Amerikalı güvenlik görevlilerinin de artık yerinde bulunmadığı görüntülere yansıdı.

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Yeğeni (kardeşi Mesih Gülen’in oğlu) Ebuseleme Gülen, örgüt çiftliğinin hemen yanında yer alan bir evin girişinden yaptığı videolu paylaşımda, Fetullah Gülen’in “başka bir yere kaçırıldığını” iddia etmişti.

Yeğeninin iddialarına göre Fetullah Gülen, örgütün karakutusu olarak bilinen Cevdet Türkyolu başta olmak üzere, Barbaros Kocakurt, Mustafa Özcan ve Gülen’in özel doktoru Kudret Ünal tarafından bilinmeyen bir yerde tutuluyor.

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#FETÖ#ABD#Fetullah Gülen

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