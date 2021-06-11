‘FETÖ bütün ülkeler için güvenlik riski’

Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile Meclis’te bir araya gelen Şentop, imzalanan 7 yeni anlaşmayla iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın kuvvetlendirildiğini vurguladı ve şunları söyledi: “Sivil toplum, eğitim kurumları ve ticari kurumlar maskesiyle, esas niyetlerini saklayan uluslararası yeni jenerasyon terör örgütünün gerçek yüzü, 15 Temmuz’da görülmüştür” dedi. Cumhurbaşkanı Caparov da “Kırgızistan’da ikamet eden Türkiye vatandaşlarının haklarını korumak için elimizden geleni yapmaya hazırız.”

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