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ANKARA
Haber Giriş: 11.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

‘FETÖ bütün ülkeler için güvenlik riski’

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‘FETÖ bütün ülkeler için güvenlik riski’

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “FETÖ’nün birinci hedefi Türkiye olmakla beraber, faaliyet gösterdiği bütün ülkeler için bir güvenlik riski teşkil ettiği kanaatindeyiz” dedi.

Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile Meclis’te bir araya gelen Şentop, imzalanan 7 yeni anlaşmayla iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın kuvvetlendirildiğini vurguladı ve şunları söyledi: “Sivil toplum, eğitim kurumları ve ticari kurumlar maskesiyle, esas niyetlerini saklayan uluslararası yeni jenerasyon terör örgütünün gerçek yüzü, 15 Temmuz’da görülmüştür” dedi. Cumhurbaşkanı Caparov da “Kırgızistan’da ikamet eden Türkiye vatandaşlarının haklarını korumak için elimizden geleni yapmaya hazırız.”

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