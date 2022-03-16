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'FETÖ borsası' davasında karar

#FETÖ#Fetö Borsası #Mahkeme Kararı
FETÖ borsası davasında karar

Kamuoyunda 'FETÖ borsası' olarak bilinen ve 2 avukatla 4 polisin yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme, avukat Kazım Y. A.'ya "Dolandırıcılığa teşebbüs" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası ve 1 milyon 395 bin 360 lira adli para cezası verdi. Heyet 4 polis hakkında beraat kararı verirken, bir sanığa ise ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.

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İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Rıza E., Bayram Y., Ertuğrul O.T., İsmail İ., Mehmet A. İ., Kazım Y. A. ve avukatları katıldı.

Tutuksuz sanık Rıza E. savunmasında, "Olayın hiçbir aşamasında görev almadım. Dosyada işlem yapacak yetkim dahi yoktur. 11 aydır açıktayım. Çalışmıyorum ve işsizim. Beraatımı talep ediyorum" dedi. Tutuksuz sanık Bayram Y., "Yapmış olduğum görüşmelerden sıralı amirlerimizin bilgisi vardı. Bilgileri dahilinde görüşmeler yaptım. Beraatımı talep ediyorum" ifadelerini kullandı. 

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BİR SANIĞA 2 YIL 6 AY HAPİS VE 1 MİLYON 395 BİN LİRA ADLİ PARA CEZASI

Mahkeme heyeti tutuksuz sanıklar Rıza E., Bayram Y., Ertuğrul O.T. ve İsmail İ.'nin "Rüşvet almak-vermek" suçundan beraatlarına karar verdi. Heyet avukat Mehmet A. İ.'nin ise aynı suçtan ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti. Mahkeme avukat Kazım Y. A.'nın eylemlerinin ise "Dolandırıcılığa teşebbüs" suçunu oluşturduğu gerekçesiyle 2 yıl 6 ay hapis cezası ve 1 milyon 395 bin 360 lira adli para cezasına karar verdi. 

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DAVANIN GEÇMİŞİ

İddialara göre, 2'si avukat 4'ü polis toplamda 6 şüpheli FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmasında şüpheli olan iş adamı Şahap Ç.'nin dosyasını kapatmak için 150 bin dolar para istedi. Sahap Ç.'nin oğlu bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından başlatılan soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının sonrasında İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen şüphelilerden avukat Kazım Y.A. ile komiser Ertuğrul O.T. tutuklanırken, 1 avukat ile 3 polis adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede 4 şüphelinin "Rüşvet almak-vermek" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi talep edildi. Dava sürecinde, tutuklu bulunan avukat Kazım Y.A. ile komiser Ertuğrul O.T serbest bırakıldı.

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