FETÖ bağlantılı MASAK operasyonu: MASAK eski Başkan Yardımcısı dahil 5 gözaltı

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Operasyonda, aralarında MASAK eski başkan yardımcısının bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca ilgili dönemlerde MASAK Başkanlığı görevinde bulunan üç eski başkanın ifadelerine başvurulacak.

Soruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’nda (MASAK) kullanılan Entegre Mali İstihbarat Sistemi’ne (EMİS) yönelik yetkisiz işlemler ile sistem kayıtlarının güvenliğine ilişkin incelemeler neticesinde operasyon düzenlendi. İstanbul ve Ankara’da düzenlenen operasyonda aralarında MASAK eski Başkan Yardımcısı İnönü Akgün Alp’in bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

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FETÖ BAĞLANTISI

Edinilen bilgilere göre 2012-2018 yılları arasında MASAK’ın kritik dijital altyapısının geliştirilmesi süreçlerinde FETÖ/PDY’nin mahrem yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketlerin etkili olduğuna ilişkin bulgulara rastlandı. EMİS yazılımının 2012 yılından itibaren AGMLAB A.Ş. tarafından geliştirildiği, bu şirket ile MRD A.Ş. ve 667 sayılı KHK kapsamında kapatılan Barış Ata A.Ş. arasında ortaklık ve yönetim ilişkileri bulunduğu belirlendi. Söz konusu şirketlerin bazı ortaklarının FETÖ/PDY’nin askerî, bilişim, savunma sanayii ve Jandarma mahrem yapılanmalarında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiklerine ilişkin tespitlere ulaşıldı. Bu kişilerin önemli bir bölümünün 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde veya sonrasında yurt dışına çıktıkları da tespit edildi.

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SORGULAMALAR YAPILMIŞ

EMİS üzerinde yapılan teknik incelemelerde, Siyasi Nüfuz Sahibi Kişiler Listesi’ne (PEP) ilişkin sistemin devre dışı bırakılmasının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yakınları ve bazı bakanlara ilişkin sorgulamaların gerçekleştirildiği, bazı sistem kayıtları ve veri alanlarında ise sonradan müdahale edilmiş olabileceğine ilişkin bulgular bulundu. Ayrıca yönetici yetkisine sahip kullanıcıların işlemlerinin geriye dönük denetlenmesini sağlayacak log kayıtlarının tutulmadığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında daha önce AGMLAB A.Ş. ve MRD A.Ş.’ye mahkeme kararıyla el konulmuş, şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu(TMSF) kayyım olarak atanmıştı.

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2012-2018 yılları arasında MASAK Başkanı olarak görev yapan Mürsel Ali Kaplan, İbrahim Hakkı Polat ve Osman Dereli’nin 28 Eylül 2026 Pazartesi günü savcılık tarafından “bilgi sahibi” sıfatıyla ifadelerine başvurulacağı öğrenildi.

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GÜRLEK: YURTDIŞINA ÇIKMIŞLAR

ADALET Bakanı Akın Gürlek operasyona ilişkin “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; FETÖ başta olmak üzere devletimizin kurumlarına sızmaya, kamu kaynaklarını ve kritik bilgi sistemlerini örgütsel amaçlarla kullanmaya teşebbüs eden yapılara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzle yürütülen ‘siyasal veya askeri casusluk’ soruşturmasında; Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’nda (MASAK) kullanılan Entegre Mali İstihbarat Sistemi’ne (EMİS) yönelik yetkisiz işlemler ve sistem kayıtlarının güvenliğine ilişkin önemli bulgulara ulaşılmıştır. Şüphelilerden 5’i yakalanarak gözaltına alınmış, yurt dışında olduğu belirlenen 16’sı hakkında siyasi ve askeri casusluk suçundan yakalama kararı çıkartılmış, 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir” diye açıklama yaptı.