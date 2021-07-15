‘FETÖ, 100 ülkede devletin içinde’

Fuat Oktay, en önemli dayanaklarından birinin yargı sistemi olduğunu vurgulayarak, “Bugüne kadar ülke genelinde yürütülen ve tamamı sonuçlandırılan soruşturmalar sonucunda toplam 289 fiili darbe davası açılmıştır. Bu davaların 288’i karara bağlanmış olup, yargılaması devam etmekte olan sadece bir dosya bulunmaktadır. Karara bağlanan fiili darbe davaları neticesinde 4 bin 890 sanığın mahkûmiyetine hükmedildi. 15 Temmuz’dan bu yana ihraç edilen hâkim ve Cumhuriyet savcısı kılığındaki terörist sayısı 3 bin 968’dir” diye konuştu.

‘100’ÜN ÜZERİNDE FETÖ ÜYESİ GETİRİLDİ’

Oktay, hesap sorulmayan tek bir FETÖ’cü kalmayana kadar bu terör örgütüyle mücadele etmeye devam edeceklerini söyleyerek şöyle konuştu:

“Pek çok ülkeden 100’ün üzerinde FETÖ üyesi tespit edilip, Türkiye’ye getirilerek adalete teslim edilmiştir. Örgüt elebaşının yeğeni Selahattin Gülen, örgütün emniyet personelinden sorumlu mahrem imamlarından Ahmet Yiğit, TSK mahrem yapılanmasında İsmail Okkalı ve FETÖ’nün PKK ile ilişkisini sağlayan Gürbüz Sevilay gibi isimler geçtiğimiz 7 ay içinde ülkemize getirilen isimlerden sadece bir kaçıdır.”

‘DEVLETLERE SIZDILAR’

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın, FETÖ’nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı’yı da adalete teslim ettiğini hatırlatan Oktay, “FETÖ ihanetinin affı yoktur. Dünyanın neresinde olursa olsun son hücresine kadar temizleyeceğiz. FETÖ, 100’ün üzerinde ülkede devlet içinde yapılanmış ve devlet mekanizmalarına sızmış uluslararası bir terör ağıdır. Bulunduğu her ülke için tehdittir” dedi.

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