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Fethiye'deki orman yangınında son durum: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

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#Orman Yangını#Fethiye#Muğla
Fethiyedeki orman yangınında son durum: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2026 07:24

Muğla'nın Fethiye ilçesinde dün çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde Gökçeovacık Mahallesi'nde dün başlayan ve ardından İnlice Mahallesi’ne ulaşan yangına, gece boyunca karadan müdahale edildi. Yangına, günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başladı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Öte yandan, Orman Genel Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Gökçeovacık Mahallesi’nde dün çıkan yangın, İnlice Mahallesi’ne kadar ulaşmış, İnlice Mahallesi’nde bazı evler tahliye edilmişti.

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#Orman Yangını#Fethiye#Muğla

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