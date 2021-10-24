Fethiye'deki festivalde korku dolu anlar! Ölüm kalım savaşı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Son dakika: Fenerbahçede Alanyaspor maçında yönetim istifa sesleriSon dakika: Fenerbahçe'de Alanyaspor maçında "yönetim istifa" sesleri#Fenerbahçe
Vakalarda olumlu sinyaller... İşte Covid-19da son durumVakalarda olumlu sinyaller... İşte Covid-19'da son durum#Koronavirüs
Gündeme bomba gibi düştü Ses kaydı ortaya çıktıGündeme bomba gibi düştü! Ses kaydı ortaya çıktı#Alec Baldwin
Şiddete sıfır tolerans dedi ve sonuna kadar mücadele mesajı verdi"Şiddete sıfır tolerans" dedi ve sonuna kadar mücadele mesajı verdi#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Fenerbahçe, Kadıköyde 90+3te yıkıldıFenerbahçe, Kadıköy'de 90+3'te yıkıldı#Fenerbahçe Aytemiz Alanyaspor
Aylar süren takip ortaya çıkardı... İşte dünyadaki en tehlikeli eşyaAylar süren takip ortaya çıkardı... İşte dünyadaki en tehlikeli eşya!#Koronavirüs
Bakan Soyludan Hafıza Odası tepkisi Bedirhan Bebeki hatırlatıp sorduBakan Soylu'dan 'Hafıza Odası' tepkisi! 'Bedirhan Bebek'i hatırlatıp sordu#Süleyman Soylu
Fethiyedeki festivalde korku dolu anlar Ölüm kalım savaşıFethiye'deki festivalde korku dolu anlar! Ölüm kalım savaşı#Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali
Bir aile feci şekilde can vermişti.. Gözyaşları sel olduBir aile feci şekilde can vermişti.. Gözyaşları sel oldu!#Kaza
İzmir’de Kılıçdaroğlu’na protesto Tepki gösterdiler: Bu söylenecek kelime miİzmir’de Kılıçdaroğlu’na protesto! Tepki gösterdiler: Bu söylenecek kelime mi?#İzmir
Diyarbakırda ilginç keşif Numuneler TÜBİTAKa gönderilecekDiyarbakır'da ilginç keşif! Numuneler TÜBİTAK'a gönderilecek#Amida Höyük
Yavaş’ın korumaları gazetecileri yumrukladı Saniye saniye görüntülendiYavaş’ın korumaları gazetecileri yumrukladı! Saniye saniye görüntülendi#Mansur Yavaş
Marmaranın risk haritası açıklandıMarmara'nın risk haritası açıklandı#İklim Krizi
Dünyayı şoke eden rapor... Çinin korona planı deşifre olduDünyayı şoke eden rapor... Çin'in korona planı deşifre oldu!#Çin
Aziz Yıldırım bana 5,5 milyon dolar teklif etti'Aziz Yıldırım bana 5,5 milyon dolar teklif etti'#Ali Tandoğan
HABERLERGündem Haberleri

Fethiye'deki festivalde korku dolu anlar! Ölüm kalım savaşı

#Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali#Yamaç Paraşütü#Pilot
Fethiyedeki festivalde korku dolu anlar Ölüm kalım savaşı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali kapsamında tekli uçuş yapan Ukrayna uyruklu yamaç paraşütü pilotu Maria Protsluk (28), denize düştü. Dili ters dönüp boğazına kaçan pilot, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin müdahalesi sonucu ölümden döndü.

Haberin Devamı

Fethiye’nin Ölüdeniz Mahallesi’nde düzenlenen 21’inci Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali’nde Ukrayna uyruklu Maria Protsluk, Babadağ’ın 1700 metrelik pistinden tekli uçuş yaptı. Paraşüt, kalkıştan sonra süzülerek inişe geçtiği sırada belirlenemeyen bir nedenle denize düştü. Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı DEGAK-22 botunda görevli dalış timi, kısa sürede olay yerine ulaştı. Sudan çıkartılarak bota alınan Protsluk’un dilinin ters dönüp boğazına kaçtığı belirlendi. Ekiplerin müdahalesi sonucu ölümden dönen Maria Protsluk, kıyıda bekletilen sağlık görevlilerine teslim edildi. Fethiye'de özel bir hastaneye kaldırılan Protsluk’un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali#Yamaç Paraşütü#Pilot

BAKMADAN GEÇME!

Sienna Fotoğraf Ödüllerinin kazananları belli oldu... Birincilik ödülü Türk fotoğrafçı Mehmet Aslana verildi

Sienna Fotoğraf Ödülleri'nin kazananları belli oldu... Birincilik ödülü Türk fotoğrafçı Mehmet Aslan'a verildi!

Göztepe-Trabzonspor maçında saha karıştı Hamsik, Atınç Nukan ve...

Göztepe-Trabzonspor maçında saha karıştı! Hamsik, Atınç Nukan ve...

Mahkemeden ‘hediye kartını yenileyin’ kararı

Mahkemeden ‘hediye kartını yenileyin’ kararı

Merve İldenizin Bodrumdaki hayatı: 5 yıldır İstanbula gelmedim

Merve İldeniz'in Bodrum'daki hayatı: 5 yıldır İstanbul'a gelmedim

Büyük düşünmüyorsan Fenerbahçede işin ne

"Büyük düşünmüyorsan Fenerbahçe'de işin ne!"